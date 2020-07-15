Бізнесмена Сергія Ткаченка, якого викрали ще 1 липня, звільнили з полону. Два тижні його тримали в наручниках у підвалі, били і знущалися, вимагаючи гроші. Трьох зловмисників вже затримали.

У результаті чітких та злагоджених дій поліції був звільнений підприємець Сергій Ткаченко, якого викрали в Києві 1 липня, повідомив у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Читайте також Поліція затримала кілера, якого підозрюють у резонансному вбивстві в центрі Львова

Два тижні бізнесмена тримали в підвалі на території Голосіївського району Києва прикутим до батареї, катували, били й знущалися, вимагаючи гроші,

– зазначив Геращенко.

Наразі з чоловіком працюють медики, а його життю нічого не загрожує. Зовсім скоро він повернеться до своїх рідних.

Крім того, поліція затримала трьох зловмисників, які й організували катівню для підприємця. На них, за словами заступника міністра, чекає тривалий термін ув'язнення за викрадення та знущання з людини.



Бізнесмена Сергія Ткаченка звільнили з полону / Фейсбук Антона Геращенка

Що відомо про викрадення Ткаченка