Два тижні в наручниках у підвалі: у Києві знайшли бізнесмена Ткаченка
Бізнесмена Сергія Ткаченка, якого викрали ще 1 липня, звільнили з полону. Два тижні його тримали в наручниках у підвалі, били і знущалися, вимагаючи гроші. Трьох зловмисників вже затримали.
У результаті чітких та злагоджених дій поліції був звільнений підприємець Сергій Ткаченко, якого викрали в Києві 1 липня, повідомив у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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Два тижні бізнесмена тримали в підвалі на території Голосіївського району Києва прикутим до батареї, катували, били й знущалися, вимагаючи гроші,
– зазначив Геращенко.
Наразі з чоловіком працюють медики, а його життю нічого не загрожує. Зовсім скоро він повернеться до своїх рідних.
Крім того, поліція затримала трьох зловмисників, які й організували катівню для підприємця. На них, за словами заступника міністра, чекає тривалий термін ув'язнення за викрадення та знущання з людини.
Бізнесмена Сергія Ткаченка звільнили з полону / Фейсбук Антона Геращенка
Що відомо про викрадення Ткаченка
- Невідомі викрали бізнесмена 1 липня зі салону краси.
- Двоє чоловіків увійшли в приміщення, застебнули наручники й вивезли Ткаченка на сірому автомобілі.
- Сім'я бізнесмена заявляла, що його викрали російські силовики.
- До того він протягом кількох років судився з Росією за "віджатий" в Криму бізнес. А у березні 2020 року російський суд його заочно арештував.