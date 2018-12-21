Два відомі університети України йдуть на довготривалі канікули: відома причина

У Львові і Чернівцях студентів відправляють аж до весни на канікули. Зокрема у Львівській політехніці порахували, що один день опалення обходиться ВНЗ у 300 тисяч гривень, відтак за кілька місяців можна зекономити непогану суму. Такі ж мотиви були і у керівництва одного із найстаріших вишів в Україні – Чернівецького національного університету.

Студентів Львівської політехніки з 1 січня аж до 26 лютого керівництво ВНЗ відправляє на відпочинок. Мовляв, занадто дорого обходиться обігрів університет. Тому хай студенти до весни гріються вдома. Або в гуртожитках – там палитимуть.

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Втім, у ВНЗ запевняють, попри довгі канікули університет працюватиме. Бо не всіх студентів, і викладачів можна відправити на канікули. Проте їм доведеться працювати в верхньому одязі. Бо всі 23 корпуси відключать від опалення.



Національний університет "Львівська політехніка"

Щоб наздогнати навчальну програму в університеті, скоріш за все, скоротять літні канікули. Їх розпочнуть не 1 червня, як завжди, а 1 липня. В університеті наголосили, що таке рішення, це не стільки економія, а ефективне використання енергоресурсу. Минулого року так заощадили біля семи мільйонів гривень. За них модернізували котельні, навчальні лабораторії, а ще залишились гроші для премій і соцвиплат працівникам. Цього разу вигода може подвоїтись.

Це ще залежить від погодних умов, яка буде температура, тобто сьогодні не можна спрогнозувати, яку суму нам вдасться заощадити. Умовно ми десь прогнозуємо 12-15 мільйонів, якщо буде все так, як ми запланували,

– сказав проректор НУ "Львівська політехніка" Володимир Крайовський.

Сидітимуть вдома і студенти Чернівецького національного університету. У них канікули триватимуть від кінця січня до середини лютого. Тут вже змушені заощаджувати енергоносії. У деяких корпусах студенти та викладачі вже займаються у верхньому одязі. У ВНЗ запевнюють, що довгі канікули не вплинуть на навчання.



Чернівецький національний університет

Звичайно, ми виграємо трохи в енергоносіях. Насамперед – це світло та газ,

– повідомив перший проректор ЧНУ Роман Петриш.

Студенти ж зізналися, що сумувати на півторамісячних канікулах точно не будуть. Єдине, чого бояться студенти, щоб не довелось вчитися щосуботи. Адже у 2017 році, були такі ж довгі канікули, які довелось відпрацьовувати саме на вихідних. Втім, адміністрація ВНЗ запевняє – цьогоріч такого не буде. І пропущене наздоганятимуть ущільнивши навчальний матеріал.