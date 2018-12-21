16:52
21 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Соліст для Nirvana. Клоуни під куполом Госдуми
      Вєсті Кремля
      23:07, 20 грудня
      Вєсті.UA: Український Шелдон Купер. Зірковий уряд
      Вєсті.UA
      21:57, 20 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Два відомі університети України йдуть на довготривалі канікули: відома причина

      372 Читать новость на русском

      У Львові і Чернівцях студентів відправляють аж до весни на канікули. Зокрема у Львівській політехніці порахували, що один день опалення обходиться ВНЗ у 300 тисяч гривень, відтак за кілька місяців можна зекономити непогану суму. Такі ж мотиви були і у керівництва одного із найстаріших вишів в Україні – Чернівецького національного університету.

      Студентів Львівської політехніки з 1 січня аж до 26 лютого керівництво ВНЗ відправляє на відпочинок. Мовляв, занадто дорого обходиться обігрів університет. Тому хай студенти до весни гріються вдома. Або в гуртожитках – там палитимуть.

      Читайте також: На підтримку захоплених моряків понад півтисячі листів у Росію відправили студенти з Харкова

      Втім, у ВНЗ запевняють, попри довгі канікули університет працюватиме. Бо не всіх студентів, і викладачів можна відправити на канікули. Проте їм доведеться працювати в верхньому одязі. Бо всі 23 корпуси відключать від опалення.

      львіська політехніка
      Національний університет "Львівська політехніка"

      Щоб наздогнати навчальну програму в університеті, скоріш за все, скоротять літні канікули. Їх розпочнуть не 1 червня, як завжди, а 1 липня. В університеті наголосили, що таке рішення, це не стільки економія, а ефективне використання енергоресурсу. Минулого року так заощадили біля семи мільйонів гривень. За них модернізували котельні, навчальні лабораторії, а ще залишились гроші для премій і соцвиплат працівникам. Цього разу вигода може подвоїтись.

      Це ще залежить від погодних умов, яка буде температура, тобто сьогодні не можна спрогнозувати, яку суму нам вдасться заощадити. Умовно ми десь прогнозуємо 12-15 мільйонів, якщо буде все так, як ми запланували,
      – сказав проректор НУ "Львівська політехніка" Володимир Крайовський.

      Сидітимуть вдома і студенти Чернівецького національного університету. У них канікули триватимуть від кінця січня до середини лютого. Тут вже змушені заощаджувати енергоносії. У деяких корпусах студенти та викладачі вже займаються у верхньому одязі. У ВНЗ запевнюють, що довгі канікули не вплинуть на навчання.

      чернівецький національний університет
      Чернівецький національний університет

      Звичайно, ми виграємо трохи в енергоносіях. Насамперед – це світло та газ,
      – повідомив перший проректор ЧНУ Роман Петриш.

      Студенти ж зізналися, що сумувати на півторамісячних канікулах точно не будуть. Єдине, чого бояться студенти, щоб не довелось вчитися щосуботи. Адже у 2017 році, були такі ж довгі канікули, які довелось відпрацьовувати саме на вихідних. Втім, адміністрація ВНЗ запевняє – цьогоріч такого не буде. І пропущене наздоганятимуть ущільнивши навчальний матеріал.

      Теги: Новини України Освіта Новини Львова Новини Чернівців
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Найуспішніші спортсмени-українці у 2018 році: від олімпійських чемпіонів до світових чемпіонок
      сьогодні , 16:16 Найуспішніші спортсмени-українці у 2018 році: від олімпійських чемпіонів до світових чемпіонок
      Ігор Саджениця 122
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Як доглядати за зубами, щоб не ходити до стоматолога
      22 грудня , 15:00 Як доглядати за зубами, щоб не ходити до стоматолога
      1
      Курс на Європу чи на Азію: чи варто в Україні скорочувати робочий тиждень?
      сьогодні , 15:00 Курс на Європу чи на Азію: чи варто в Україні скорочувати робочий тиждень?
      Ольга Бродська 708
      Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники в новых многоэтажках
      сьогодні , 12:01 Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники в новых многоэтажках
      Лев Парцхаладзе 1512
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Подорожчання інтернету: бути чи не бути
       11 жовтня 2017 , 19:00
      Прогноз погоди на 26 жовтня: в Україну йде потепління та дощі
       26 жовтня 2017 , 09:29
      Екс-гравець Шахтаря розповів британському виданню про війну в Україні
       21 жовтня , 11:46
      Якщо раптом мороз: що може замерзнути в машині за ніч
       21 жовтня , 16:03
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук