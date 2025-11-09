Укр Рус
Економіка Новини економіки 200 доларів це скільки гривень сьогодні
9 листопада, 00:00
2

200 доларів: це скільки гривень сьогодні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс долара в Україні на 8 листопада становить 42,08 гривні.
  • За 200 доларів у банку можна отримати орієнтовно 8 360 гривень, а в обміннику 8 394 гривні.

Зараз курс долара залишається стабільним. Відбуваються лише незначні зміни. Аналогічна ситуація очікується протягом всього листопада.

Який курс долара в Україні зараз?

8 листопада, офіційний курс долара в Україні – 42,08 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Дві країни НАТО кинулися рятувати НПЗ Росії від санкцій Трампа, – Politico

Згідно з даними видання "Мінфін", середній курс долара у банку змінився так:

  • купівля – 41,80 гривні за долар США;
  • продаж – 42,20 гривні за долар США.

В обмінниках ситуація така:

  • купівля – 41,97 гривні за долар США;
  • продаж – 42,09 гривні за долар США.

Скільки гривень можна отримати за 200 доларів?

  • якщо обмінювати 200 доларів у банку, можна отримати орієнтовно – 8 360 гривень;
  • в обміннику за 200 доларів вдасться виручити приблизно – 8 394 гривень.

За скільки можна купити 200 доларів сьогодні?

  • аби купити 200 доларів у банку сьогодні необхідно приблизно – 8 440 гривень;
  • для придбання 200 доларів в обміннику необхідно уже майже – 8 418 гривень.

Що потрібно знати про долар зараз?

  • Курс долара у листопаді буде стабільним. Імовірні різні варіанти розвитку ситуації на валютному ринку. Зокрема, на міжбанку верхня межа коливань очікується 42 – 42,5 гривні за долар.

  • Чинними вважаються усі долари, випущені після 1914 році. Себто, їх мають обмінювати без проблем. Питання полягає у рівні зношеності банкноти. Якщо банкнота сильно пошкоджена, її віддають на інкасо.