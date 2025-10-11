50 тисяч гривень після полону: Зеленський підписав закон про нові виплати військовим
- Президент Зеленський підписав закон про збільшені виплати для звільнених з полону військових, які потребують стаціонарного лікування, з додатковою винагородою 50 000 гривень щомісячно.
- Військові після полону отримують 100 тисяч гривень допомоги одразу після звільнення, а також щорічну компенсацію у розмірі 100 тисяч гривень за кожен рік у полоні.
Звільнені з полону українські воїни зможуть отримувати збільшені виплати на стаціонарне лікування. Такий закон підписав Президент України.
Якими будуть нові виплати воїнам після полону?
9 жовтня законопроєкту схвалила Верховна Рада, а 11 жовтня підписав Зеленський, повідомляє 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту.
Документ гарантує збереження грошового забезпечення для військовослужбовців, які після звільнення з полону не можуть продовжувати службу через складні захворювання і потребують тривалого стаціонарного лікування.
Документ встановлює:
- щомісячну додаткову винагороду 50 000 гривень для таких військових;
- виплата діє весь час безперервного лікування (включно з переміщенням між лікарнями);
- у разі підозри у злочинах проти нацбезпеки чи військових злочинах виплати зупиняються, а за обвинувальним вироком – скасовуються;
- довідка про обставини отримання травми чи хвороби оформлюється протягом 5 днів.
Виплата здійснюється до моменту визначення подальшої придатності до військової служби або звільнення з неї.
Яка ще виплата є для звільнених військовополонених?
Українські військові, що перебували у російському полоні, отримують першу грошову допомогу одразу після звільнення, пише 24 Канал з посиланням на Закон України.
Розмір виплати становить 100 тисяч гривень. Вона передбачена як для військовослужбовців, що перебували у полоні, так і для цивільного населення України.
До того ж для колишніх полонених передбачається щорічна грошова компенсація у розмірі 100 тисяч гривень. Вона надається за кожен повний рік у неволі.