Звільнені з полону українські воїни зможуть отримувати збільшені виплати на стаціонарне лікування. Такий закон підписав Президент України.

Якими будуть нові виплати воїнам після полону?

9 жовтня законопроєкту схвалила Верховна Рада, а 11 жовтня підписав Зеленський, повідомляє 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту.

Дивіться також Пенсія у разі втрати годувальника: які виплати може отримати вдова військового

Документ гарантує збереження грошового забезпечення для військовослужбовців, які після звільнення з полону не можуть продовжувати службу через складні захворювання і потребують тривалого стаціонарного лікування.

Документ встановлює:

щомісячну додаткову винагороду 50 000 гривень для таких військових;

виплата діє весь час безперервного лікування (включно з переміщенням між лікарнями);

у разі підозри у злочинах проти нацбезпеки чи військових злочинах виплати зупиняються, а за обвинувальним вироком – скасовуються;

довідка про обставини отримання травми чи хвороби оформлюється протягом 5 днів.

Виплата здійснюється до моменту визначення подальшої придатності до військової служби або звільнення з неї.

Яка ще виплата є для звільнених військовополонених?

Українські військові, що перебували у російському полоні, отримують першу грошову допомогу одразу після звільнення, пише 24 Канал з посиланням на Закон України.

Розмір виплати становить 100 тисяч гривень. Вона передбачена як для військовослужбовців, що перебували у полоні, так і для цивільного населення України.

До того ж для колишніх полонених передбачається щорічна грошова компенсація у розмірі 100 тисяч гривень. Вона надається за кожен повний рік у неволі.



