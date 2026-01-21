Більшість столиці без світла: Зеленський назвав кількість будинків без електроенергії

Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор. Про це він повідомив у середу, 21 січня.

Що розповів Зеленський про ситуацію в енергетиці?

Обговорювалися регіони, де найскладніша ситуація в енергетиці, про що йдеться у соціальних мережах президента України.

Наразі найбільші проблеми спостерігаються:

у Києві та області;

Харкові та області;

на Сумщині;

у Чернігові та області,

на Дніпровщині.

Як повідомив Зеленський, станом на ранок 21 січня близько 4 тисячі будинків у Києві досі без тепла. Ба більше, 60 % столиці – без електрики.

Як свідчать звіти міської влади, залучених сил достатньо, але потрібен час. Однак Володимир Зеленський не погоджується із цією оцінкою. Він вважає, що потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів.

Зауважте! Ремонтні бригади та ДСНС України, працівники енергетичних компаній, комунальних служб залучені по максимуму.

Також Зеленський зробив ряд таких заяв:

МВС доповіло по розгортанню й використанню пунктів підтримки та обігріву, щодо підготовки гарячого харчування для людей.

Підтримується робота базових станцій та мобільного зв’язку.

Обговорили, що саме необхідне для прискорення ремонтів мереж та підстанцій.

Прем’єр-міністр і міністр оборони перевірять інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які залучені до ліквідації наслідків ударів та надзвичайної ситуації.

Цікаво! Також був звіт із Запоріжжя по термінах і деталях залучення та підготовки додаткових сил для збиття дронів.

Нагадаємо, що раніше український президент доручив розібратися з опаленням у столиці. Про це йдеться у Telegram-каналі Володимира Зеленського.

Друге – доручив окремо розібратися в Києві щодо тих будинків, які досі без опалення,

– написав Зеленський.

Він повідомив, що є відмінності у звітах із міського та урядового рівнів навіть щодо кількості таких будинків. Тому Міністерство енергетики, всі центральні органи влади повинні максимально доєднатися, щоб допомогти людям.

Що ще слід знати про ситуацію у столиці?