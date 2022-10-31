"Роблять Росію біднішою": Фурса пояснив, як мобілізація впливає на економіку країни-агресорки

Росія продовжує втрачати найбільш креативних людей, які могли б розвивати економіку країни. Це запускає низку небезпечних процесів, які можуть розвинутись надалі у серйозніші проблеми для Кремля.

Тікаючи з Росії, її громадяни роблять багатшими інші економіки, де вони вироблятимуть додану вартість. Про це 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Зверніть увагу "Найближчим часом російська економіка почне загинатися": Яковина розповів головні ознаки

Головний "ресурс" – люди

Аналітик розповів, що Центробанк Росії з самого початку заявляв по те, що мобілізація дуже шкодить економіці Росії й зараз "це підтверджується".

У сучасній економіці головні ресурси – це люди, позаяк вони створюють додану вартість. І саме люди є тим ключовим ресурсом, який зараз Росія втрачає. Не лише через ефективну роботу ЗСУ, але й тому, що лише зараз 700 тисяч росіян поїхали з країни,

– переконаний експерт.

На його думку, наразі Росія активно втрачає найкреативніших людей, які могли якось допомогти економіці.

"Ці люди щось створювали, у них були гроші – це креативний клас. Як-от з айтішниками: Росія втратила 25 відсотків розробників – це величезна втрата для економіки. Тому росіяни, тікаючи з країни, роблять Захід багатшим, а Росію біднішою", – вказав фахівець.

Як мобілізація вплинула на російську економіку: дивіться відео

Інфляційні ефекти

Експерт зазначив, що через оголошення "часткової мобілізації" у Росії "зникло" 1 мільйон споживачів.

Близько 700 тисяч росіян втекли за кордон, ще 300 тисяч – пішли до армії й вони там не дуже "споживають". А отже, вони не витрачають гроші, що впливає на ціни, тобто не стимулює ціни зростати. Бо коли у людей менше грошей і менше людей купують щось, то ціни, природно. не зростають, бо навпаки все відбувається,

– пояснив фахівець.

За його словами, тому голова Центробанку Росії Ельвіра Набіуліна говорить про те, що на початках через мобілізацію сповільниться зростання цін.

"Потім виявиться, що той мільйон людей, які зараз "зникли", вони щось там робили та працювали переважно на російську економіку. А зараз певну частину людей забрали й працювати вони не будуть. Як результат – вони не будуть чогось виробляти чи надавати якісь послуги", – додав оглядач.

Читайте також Від 900 тисяч до 1,5 мільйона росіян покинули країну: як мобілізація вплинула на економіку Росії

Він вказав, що наслідком цього стане те, що продукції як такої стане менше, а це зазвичай призводить до зростання цін.

"Тому спочатку інфляція сповільниться через мобілізацію, а потім відкладений ефект мобілізації призведе до її пришвидшення через кілька місяців", – підкреслив Фурса.

Вас також може зацікавити – чому Путін зірвав "зернову угоду": дивіться відео

Ситуація в Росії: останні новини