Світла буде більше: до Києва вже прямують додаткові джерела генерації
- До Києва спрямовуються додаткові джерела генерації для забезпечення теплом і світлом жителів столиці.
- У Києві звели 5 міні-ТЕЦ, які мають забезпечити 66 мегаватів потужності, але поки працюють лише дві з них, на інших тривають пусконалагоджувальні роботи.
У Києві та Київській області працюють над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації в енергосистемі. Так, до столиці вже спрямували додаткові потужності, щоб забезпечити світлом і теплом жителів столиці.
Як покращать енергопостачання Києва?
Про це розповів міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба після другого засідання антикризового штабу, передає 24 Канал з посиланням на його допис у Telegram.
️Посилюємо енергетичну стійкість. До Києва вже спрямовуються додаткові джерела генерації – це швидкі рішення для забезпечення тепла й електроенергії в критичних точках,
– зазначив міністр.
Також, за словами Кулеби, вдалося досягти домовленостей із постійними партнерами України – компаніями GIZ та UNDP. Вони мають доставити додаткові когенераційні установки для Києва для виробництва електроенергії.
Що відомо про нові міні-ТЕЦ для Києва?
Напередодні виконувач обовʼязків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв повідомив, що у столиці вже звели 5 міні-ТЕЦ, тобто когенераційних установок, але поки працюють лише дві з них. На інших трьох станціях тривають пусконалагоджувальні роботи.
Разом п'ять електростанцій повинні забезпечити 66 мегаватів потужності. Цього недостатньо, щоб покрити усе споживання Києва, але міні-ТЕЦ допоможуть окремі критичні об'єкти.
Місто Київ з точки зору електроспоживання є найбільшим в Україні, і та інфраструктура, яка розташована у місті, також по енергоспоживанню є найбільшою,
– пояснив Пантелеєв.
Зауважте! На додачу до міні-ТЕЦ КМДА замовило дизельну електростанцію потужністю 20 мегаватів та планує запустити ще одну велику станцію, орієнтовно наприкінці літа.
Як підтримують інші регіони України?
Окрім Києва, Мінрозвитку працює і над енергозабезпеченням інших регіонів України. Зокрема, відомство оновлює запити від усіх обласних адміністрацій на генератори для водоканалів і теплокомуненерго.
Отримано й реалізовується окремий запит Київводоканалу. Також найближчим часом Україна отримає з Італії близько 80 одиниць промислових бойлерів потужністю від 550 до 3 000 кіловатів на загальну суму 1.85 мільйона євро,
– додав Кулеба.
Це обладнання планують передати:
- до Чернігова;
- Харкова;
- Херсона;
- Одеси;
- Запоріжжя;
- Сум;
- Миколаєва;
- Полтави;
- Києва;
- та Донецької області.
Водночас наразі ведеться робота над спрощенням підключення когенераційних, газотурбінних і газопоршневих установок та модульних котелень, щоб швидко наростити розподілену генерацію та зменшити вразливість енергосистеми.
Яка ситуація з енергопостачанням в Києві?
За даними Міненерго, найскладніша ситуація з енергопостачанням в Україні наразі спостерігається у Києві та Київській області. У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються.
Станом на четвер, 15 січня, у Києві без теплопостачання залишалося понад 200 житлових будинків. Аварійні роботи тривають цілодобово, щоб відновити подачу тепла, кажуть у КМДА.
Тим часом кияни, які залишилися без опалення, публікують у соцмережах фотографії наслідків відсутності теплопостачання, зокрема, у будинках, де ОСББ не злили воду. В результаті таких дій сталися розриви труб і батарей.