Як покращать енергопостачання Києва?

Про це розповів міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба після другого засідання антикризового штабу, передає 24 Канал з посиланням на його допис у Telegram.

️Посилюємо енергетичну стійкість. До Києва вже спрямовуються додаткові джерела генерації – це швидкі рішення для забезпечення тепла й електроенергії в критичних точках,

– зазначив міністр.

Також, за словами Кулеби, вдалося досягти домовленостей із постійними партнерами України – компаніями GIZ та UNDP. Вони мають доставити додаткові когенераційні установки для Києва для виробництва електроенергії.

Що відомо про нові міні-ТЕЦ для Києва?

Напередодні виконувач обовʼязків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв повідомив, що у столиці вже звели 5 міні-ТЕЦ, тобто когенераційних установок, але поки працюють лише дві з них. На інших трьох станціях тривають пусконалагоджувальні роботи.

Разом п'ять електростанцій повинні забезпечити 66 мегаватів потужності. Цього недостатньо, щоб покрити усе споживання Києва, але міні-ТЕЦ допоможуть окремі критичні об'єкти.

Місто Київ з точки зору електроспоживання є найбільшим в Україні, і та інфраструктура, яка розташована у місті, також по енергоспоживанню є найбільшою,

– пояснив Пантелеєв.

Зауважте! На додачу до міні-ТЕЦ КМДА замовило дизельну електростанцію потужністю 20 мегаватів та планує запустити ще одну велику станцію, орієнтовно наприкінці літа.

Як підтримують інші регіони України?

Окрім Києва, Мінрозвитку працює і над енергозабезпеченням інших регіонів України. Зокрема, відомство оновлює запити від усіх обласних адміністрацій на генератори для водоканалів і теплокомуненерго.

Отримано й реалізовується окремий запит Київводоканалу. Також найближчим часом Україна отримає з Італії близько 80 одиниць промислових бойлерів потужністю від 550 до 3 000 кіловатів на загальну суму 1.85 мільйона євро,

– додав Кулеба.

Це обладнання планують передати:

до Чернігова;

Харкова;

Херсона;

Одеси;

Запоріжжя;

Сум;

Миколаєва;

Полтави;

Києва;

та Донецької області.

Водночас наразі ведеться робота над спрощенням підключення когенераційних, газотурбінних і газопоршневих установок та модульних котелень, щоб швидко наростити розподілену генерацію та зменшити вразливість енергосистеми.

