Как улучшат энергоснабжение Киева?

Об этом рассказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба после второго заседания антикризисного штаба, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в Telegram.

усиливаем энергетическую устойчивость. В Киев уже направляются дополнительные источники генерации – это быстрые решения для обеспечения тепла и электроэнергии в критических точках,

– отметил министр.

Также, по словам Кулебы, удалось достичь договоренностей с постоянными партнерами Украины – компаниями GIZ и UNDP. Они должны доставить дополнительные когенерационные установки для Киева для производства электроэнергии.

Что известно о новых мини-ТЭЦ для Киева?

Накануне исполняющий обязанности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сообщил, что в столице уже возвели 5 мини-ТЭЦ, то есть когенерационных установок, но пока работают только две из них. На остальных трех станциях продолжаются пусконаладочные работы.

Вместе пять электростанций должны обеспечить 66 мегаватт мощности. Этого недостаточно, чтобы покрыть все потребление Киева, но мини-ТЭЦ помогут отдельные критические объекты.

Город Киев с точки зрения электропотребления является крупнейшим в Украине, и та инфраструктура, которая расположена в городе, также по энергопотреблению является крупнейшей,

– пояснил Пантелеев.

Заметьте! В дополнение к мини-ТЭЦ КГГА заказало дизельную электростанцию мощностью 20 мегаватт и планирует запустить еще одну большую станцию, ориентировочно в конце лета.

Как поддерживают другие регионы Украины?

Кроме Киева, Минразвития работает и над энергообеспечением других регионов Украины. В частности, ведомство обновляет запросы от всех областных администраций на генераторы для водоканалов и теплокоммунэнерго.

Получен и реализуется отдельный запрос Киевводоканала. Также в ближайшее время Украина получит из Италии около 80 единиц промышленных бойлеров мощностью от 550 до 3 000 киловатт на общую сумму 1.85 миллиона евро,

– добавил Кулеба.

Это оборудование планируют передать:

в Чернигов;

Харьков;

Херсон;

Одессу;

Запорожье;

Сум;

Николаева;

Полтавы;

Киева;

и Донецкой области.

В то же время сейчас ведется работа над упрощением подключения когенерационных, газотурбинных и газопоршневых установок и модульных котельных, чтобы быстро нарастить распределенную генерацию и уменьшить уязвимость энергосистемы.

Какова ситуация с энергоснабжением в Киеве?