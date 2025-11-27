Світла стало більше: чи зменшаться графіки відключень в Україні

З учора, 26 листопада, загальний час відключень світла у більшості регіонів країни зменшився. Це якщо порівнювати 26 число з попередніми днями.

Чи зменшаться обмеження світла в Україні?

Зокрема це можливо завдяки роботи енергетиків, передає 24 Канал з посиланням на голову Правління НЕК "Укренерго" Віталія Зайченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Як розповів Зайченко, відразу після відбою повітряної тривоги відбувається виявлення пошкоджень, збирається матеріали механізму та йде відновлення пошкодженого обладнання.

Саме тому наразі є можливість заживити більше споживачів. І з кожним днем ця можливість зростає.

Також очільник Укренерго зазначив: дуже великий плюс – це те, що накопичено за допомогою партнерів, зокрема є багато обладнання на складах, що дозволяє усувати пошкодження.

Важливо! Віталій Зайченко заявив: якщо від сьогодні ударів по енергосистемі не буде, то енергетики досить швидко "справляться зі своєю задачею, і світло буде". Однак умови не ідеальні, війна продовжується, але Укренерго все одно намагається зробити так, аби світла було якомога більше.

Чому графіки відключень світла змінюються протягом доби?

Нагадаємо, що графіки відключень світла можуть також змінюватися й протягом дня. Причини повідомили у ДТЕК.

Оператор системи передачі слідкує за балансом між споживанням електроенергії, рівнем генерації та можливістю її передавати. І для підтримки цього балансу приймає відповідні рішення,

– йдеться у повідомленні.

Є кілька факторів, що впливають на ситуацію в енергосистемі:

погода; ранкові та вечірні піки навантаження; системні аварії; пошкодження енергооб’єктів унаслідок обстрілів.

Зверніть увагу! Ситуація в енергосистемі, особливо після масованих атак, змінюється динамічно, що вимагає від Укренерго діяти оперативно.

Чи можливий в Україні блекаут?