Якщо буде така необхідність: у ДТЕК висловились про графіки відключень світла в Києві
Джерело:ДТЕК Київські електромереж
Телеграм-канали почали поширювати інформацію про те, що нібито на сайті ДТЕК Київські електромережі з'явились графіки відключень світла у Києві. Однак у ДТЕК уточнили, що ці графіки розміщені на їхньому сайті постійно – увесь рік.
Інформацію, що ширилась телеграм-каналами про нібито розміщення на сайті ДТЕК Київські електромережі графіку відключень світла у столиці, була уточнена у ДТЕК.
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Наразі не застосовуються
В компанії ДТЕК пояснили, що насправді ці графіки можна знайти на сайті постійно, вони розміщені там цілий рік. Проте наразі вони не застосовуються.
"Якщо буде така необхідність – ми обов'язково про це повідомимо", – наголосили в компанії.
Україна готується до атак енергосистеми
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко наголошував, що Україна готується до того, що росіяни обстрілюватимуть цієї зими нашу енергосистему. Водночас він зазначив, що енергетична система "готова до проходження зими з точки зору і генерації, і передачі електроенергії".
Галущенко також зазначив, що у разі масованих атак ворога, внаслідок яких будуть значно пошкоджені енергосистеми України, можливі навіть блекаути.
Проте міністр запевнив, що вони можуть бути короткочасними, а системи будуть щонайшвидше відновлені.
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Більше про можливі відключення світла в Україні
- Україна готова до опалювального сезону та готова його пройти, за словами експерта з енергетики Андрія Закревського. Однак якщо ворог розпочне атаки на об'єкти критичної інфраструктури, електроенергію будуть відключати.
- Глава ГУР Кирило Буданов розповів, що за даними української розвідки, ворог у в цьому році намагатиметься завдати шкоди нашій енергосистемі, щоб вчинити блекаут.
- Окупанти, за його словами, відновили не значний запас ракет, якими вони спробують завдати шкоди українським енергосистемам. А тому наразі Україна потребує систем протиповітряної оборони.
- Також Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко наголосив, що у разі атак ворога на українську енергосистему, є велика кількість сценаріїв, графіків, планів, які можуть застосувати енергетики.
- Проте у деяких регіонах – це зокрема Одеса, Київ, Харків – є слабша мережа та в наявності менше генерувальних потужностей, ніж в інших областях.