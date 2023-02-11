Допомога українцям від французької організації ACTED: як отримати

Організація надає грошову допомогу українцям, які переселилися з областей, що найбільше постраждали від російської агресії. Відтак українці зможуть отримувати 2 220 гривень на кожну особу в сім'ї.

Кому надається допомога

Міжнародна гуманітарна організація ACTED допоможе українським ВПО, які переселилися з територій: Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.

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На підтримку можуть претендувати:

одинокі матері чи батьки, які виховують дітей;

люди похилого віку – від 60 років і старше;

родини, які виховують дітей з інвалідністю, та багатодітні сім'ї;

родини з вагітними та жінками, що годують, та з малорухливими людьми, що потребують стороннього піклування;

родини, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло.

Яка сума допомоги та як її отримати

Розмір допомоги становитиме 2 220 гривень на кожного члена родини. Її виплачуватимуть одним платежем одразу за 3 місяці. Отримати допомогу можна через відділення "Ощадбанку", Укрпошти або на карту "Ощадбанку".

Усі, хто має право на допомогу, можуть записатися на отримання грошової допомоги за телефоном

Проте не забувайте, що для реєстрації необхідно мати при собі документи усіх переміщених членів родини:

паспорти;

ідентифікаційні коди;

свідоцтва про народження дітей;

реквізити банківської карти Ощадбанку, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на карту.

Вашу заявку розглядатимуть протягом одного місяця, а згодом після цього надійде смс-повідомлення із підтвердженням чи відмовою у наданні коштів.

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