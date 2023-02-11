Допомога українцям від французької організації ACTED: як отримати

11 лютого 2023, 13:47
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Джерело:

ACTED Ukraine

Організація надає грошову допомогу українцям, які переселилися з областей, що найбільше постраждали від російської агресії. Відтак українці зможуть отримувати 2 220 гривень на кожну особу в сім'ї.

Кому надається допомога

Міжнародна гуманітарна організація ACTED допоможе українським ВПО, які переселилися з територій: Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.

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На підтримку можуть претендувати:

  • одинокі матері чи батьки, які виховують дітей;
  • люди похилого віку – від 60 років і старше;
  • родини, які виховують дітей з інвалідністю, та багатодітні сім'ї;
  • родини з вагітними та жінками, що годують, та з малорухливими людьми, що потребують стороннього піклування;
  • родини, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло.

Яка сума допомоги та як її отримати

Розмір допомоги становитиме 2 220 гривень на кожного члена родини. Її виплачуватимуть одним платежем одразу за 3 місяці. Отримати допомогу можна через відділення "Ощадбанку", Укрпошти або на карту "Ощадбанку".

Усі, хто має право на допомогу, можуть записатися на отримання грошової допомоги за телефоном 0 800 33 69 36.

Проте не забувайте, що для реєстрації необхідно мати при собі документи усіх переміщених членів родини:

  • паспорти;
  • ідентифікаційні коди;
  • свідоцтва про народження дітей;
  • реквізити банківської карти Ощадбанку, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на карту.

Вашу заявку розглядатимуть протягом одного місяця, а згодом після цього надійде смс-повідомлення із підтвердженням чи відмовою у наданні коштів.

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Інша допомога українцям

  • Українські переселенці можуть отримати допомогу на суму 1 050 доларів від Данії для підтримки існуючого невеликого бізнесу або створення нового.
  • Тримісячна допомога від чеської організації "Люди в біді". Розмір допомоги складає 2 220 гривень на особу.
  • Допомога від держави складає щомісяця 3 тисячі гривень на кожну дитину та людину з інвалідністю, а також 2 тисячі гривень на кожну людину старше 18 років.
  • Організації BHA & Save The Children пропонує внутрішнім переселенцям грошову допомогу суму на 2 200 гривень.

Автор: Валерія Городинська