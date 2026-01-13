Україна забезпечила себе імпортом: як постачатиметься газ з Європи
- Україна забезпечила імпорт газу до кінця опалювального сезону, що здійснюватиметься щоденно.
- Оператор ГТС України виконав роботи для диверсифікації імпорту газу, зменшуючи ризики для газотранспортної системи.
Україна забезпечила імпорт газу до кінця опалювального сезону. Він буде відбуватися щоденно.
Що відомо про імпорт газу?
Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Серед країн, з яких імпортують газ:
- Польща;
- Словаччина;
- Румунія;
- Трансбалканський коридор.
Зокрема Колісник розповів, що оператор ГТС України виконав роботи з гарантованої потужності на всіх точках доступу. Це, своєю чергою, дозволяє диверсифікувати імпорт та зменшувати ризик ударів по окремих ділянках газотранспортної системи.
А диверсифікація імпорту газу надає можливість оперативно перенаправляти потоки газу та підтримувати ритмічність імпорту.
Таким чином ми покриваємо споживання і компенсуємо наслідки атак на внутрішню інфраструктуру,
– пояснив Микола Колісник.
Зверніть увагу! Розглядається сценарій, де "удари будуть", але уряд максимально прораховує ризики, щоб їх нівелювати.
Нагадаємо, що Україна також імпортуватиме більше електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.
До 2450 мегаватів зросла у січні максимальна пропускна спроможність міждержавних перетинів для здійснення імпорту електроенергії з Європейського Союзу до спільного блоку регулювання Україна – Молдова,
– йдеться у повідомленні.
Наголошується, що січневе зростання максимальної потужності імпорту з держав ЄС – це фактор, що позитивно впливає на енергосистему. Наприклад, ще 2 січня – за обсягом добового імпорту – Україна вже перевершила найвищий показник минулого року
Важливо! Попереднє значення максимальної узгодженої потужності імпорту для блоку Україна – Молдова складало 2 150 мегаватів.
Що ще відомо про ситуацію з газом?
- У Міненерго вже раніше розповідали, що Росія "б'є" по газовій інфраструктурі. Через це здійснюється додатковий імпорт природного газу.
- У відомстві вважають, що удари не припиняться. Тому плановий імпорт триватиме до кінця сезону.