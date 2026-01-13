Україна забезпечила себе імпортом: як постачатиметься газ з Європи

Україна забезпечила імпорт газу до кінця опалювального сезону. Він буде відбуватися щоденно.

Що відомо про імпорт газу?

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Серед країн, з яких імпортують газ:

Польща; Словаччина; Румунія; Трансбалканський коридор.

Зокрема Колісник розповів, що оператор ГТС України виконав роботи з гарантованої потужності на всіх точках доступу. Це, своєю чергою, дозволяє диверсифікувати імпорт та зменшувати ризик ударів по окремих ділянках газотранспортної системи.

А диверсифікація імпорту газу надає можливість оперативно перенаправляти потоки газу та підтримувати ритмічність імпорту.

Таким чином ми покриваємо споживання і компенсуємо наслідки атак на внутрішню інфраструктуру,

– пояснив Микола Колісник.

Зверніть увагу! Розглядається сценарій, де "удари будуть", але уряд максимально прораховує ризики, щоб їх нівелювати.

Нагадаємо, що Україна також імпортуватиме більше електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

До 2450 мегаватів зросла у січні максимальна пропускна спроможність міждержавних перетинів для здійснення імпорту електроенергії з Європейського Союзу до спільного блоку регулювання Україна – Молдова,

– йдеться у повідомленні.

Наголошується, що січневе зростання максимальної потужності імпорту з держав ЄС – це фактор, що позитивно впливає на енергосистему. Наприклад, ще 2 січня – за обсягом добового імпорту – Україна вже перевершила найвищий показник минулого року

Важливо! Попереднє значення максимальної узгодженої потужності імпорту для блоку Україна – Молдова складало 2 150 мегаватів.

Що ще відомо про ситуацію з газом?