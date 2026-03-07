Майже 2 000 будинків без тепла: у яких районах Києва зникло опалення після обстрілу
- У Києві після нічного обстрілу залишилися без опалення будинки в Печерському та ще кількох районах.
- Загалом у столиці без тепла залишається 2 806 будинків через пошкодження критичної інфраструктури, а відновленням займаються понад 100 аварійних бригад і 400 фахівців.
У ніч на 7 березня ворог масовано обстріляв Україну, зокрема енергетику. Через це в Києві майже 2 тисячі багатоповерхівок залишились без опалення. Однак загальна кількість осель без тепла ще більша з урахуванням попередніх атак.
Яка ситуація з опаленням у Києві?
Про те, скільки будинків у столиці не мають теплопостачання, йдеться в повідомленні Віталія Кличка.
Мер міста повідомив, що внаслідок нічної атаки Росії є пошкодження критичної інфраструктури. Зокрема без опалення залишились 1 905 будинків у таких районах:
- Печерський;
- Дніпровський;
- Голосіївський;
- Солом'янський.
Комунальники працюють, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в ці багатоповерхівки,
– зазначив мер.
Він також повідомив, що з урахуванням попередніх атак у столиці без тепла залишається 2 700 багатоповерхових будинків.
Зауважте! Сюди враховані квартири Дарницького та Дніпровського районів, куди неможливо подати теплопостачання через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.
Водночас Олексій Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України повідомив, що в столиці загалом немає тепла у 2 806 будинках.
Тривають роботи з усунення аварій у внутрішньобудинкових мережах і поступового відновлення теплопостачання,
– зазначив Кулеба.
Він додав, що над відновленням працює понад 100 аварійних бригад і понад 400 фахівців. Зокрема допомагають рятувальники з інших областей та працівники Укрзалізниці.
Що відомо про наслідки атаки в ніч на 7 березня?
Як повідомляє Укренерго внаслідок масовано обстрілу Росії постраждали Харківська, Запорізька, Полтавська, Вінницька, Одеська, Миколаївська та Хмельницька області. Там фіксують знеструмлення, однак рятувальники вже почали роботи з ліквідації наслідків та відновлення енергопостачання.
Водночас у матеріалі РБК-Україна йдеться про те, що росіяни били по Києву, Одесі, Харкову та Чернівцях. А ціллю була енергетика не лише в Києві, а й Чернівецькій області. Ймовірно хотіли вдарити по місцевій ГЕС.
Що ще потрібно знати про ситуацію в енергетиці?
Так, 7 березня у столиці діятимуть тимчасові графіки відключення, в області – погодинні. Зокрема ДТЕК закликає до розумного використання енергоприладів і просить не вмикати все обладнання одночасно. Так вдасться уникнути додаткових аварій через перевантажнення системи.
Якщо ж аналізувати ситуацію більш глобально, то подальші атаки росіян на енергетику можуть спричинити відключення світла навіть влітку. Попри кращі погодні умови весною та літом ключовий фактор для відключень – пошкодження енергосистеми.