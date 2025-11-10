Укр Рус
10 листопада, 10:00
2

Гривня ослабла проти євро, але зміцнилася проти долара: в обмінниках найбільші зміни

Валерія Городинська
Основні тези
  • Долар подешевшав в обмінниках при купівлі на понад 30 копійок, а євро подорожчало – на понад 60 копійок.
  • Купівля долара банками сьогодні становить 41,70 гривні, а євро – 48,20 гривні, з незначними змінами в порівнянні з 7 листопада.

За вихідні долар подешевшав ціні, особливо в обмінниках, де курс купівлі впав на понад 30 копійок. Натомість євро показало протилежну тенденцію, адже курс купівлі навпаки різко зріс – на понад 60 копійок.

Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 10 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,70 гривні (-10 копійок проти 7 листопада) та продаж по 42,20 гривні (-7 копійок).

  • Купівля євро проходить по 48,20 гривні (+5 копійок), продаж – по 48,80 гривні (без змін).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 42,11 гривні (-3 копійки), а продати по 42,14 гривні (-1 копійка).
  • Купівля євро по 48,70 гривні (+5 копійок), а продаж по 48,92 гривні (+17 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 41,20 гривні (-31 копійка), а продають по 42,22 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 47,75 гривні (+65 копійок), а продають по 49,06 гривні (+16 копійок).

Яка валюта краща для заощадження?

  • Як розповів 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, дохідність валютного кошика поступається гривневим депозитам та державним облігаціям, але очікується, що долар в майбутньому зросте. 

  • Водночас в контексті заощаджень купівля долара та євро є менш дохідною, а найвищу дохідність мають державні облігації. 

  • Натомість економіст Ярослав Жаліло для 24 Каналу додає, що варто орієнтуватися на курс євро, адже він більше впливає на ситуацію в Україні через безпосередній зв'язок з єврозоною. 