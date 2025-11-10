Гривня ослабла проти євро, але зміцнилася проти долара: в обмінниках найбільші зміни

Як розповів 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, дохідність валютного кошика поступається гривневим депозитам та державним облігаціям, але очікується, що долар в майбутньому зросте.

Натомість економіст Ярослав Жаліло для 24 Каналу додає, що варто орієнтуватися на курс євро, адже він більше впливає на ситуацію в Україні через безпосередній зв'язок з єврозоною.