Курс злотого до гривні коливається у межах 11, 30 гривень, подеколи збільшуючись чи зменшуючись на кілька копійок. Загалом коливання залишаються стабільними.

Який офіційний курс злотого за НБУ 3 вересня?

За офіційним курсом станом на 3 вересня курс злотого сягнув 11,29 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його вартість зменшилася на 10 копійок у порівнянні з 2 вересня.





Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 3 вересня такий:

купівля – 11, 02 гривень за злотий (+0,2 копійки, у порівнянні з 2 вересня);

продаж – 11,67 гривень за злотий (+1 копійка).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,20 гривень за злотий (-3 копійки у порівнянні з 2 вересня);

продаж – 11,30 гривень за злотий (-3 копійки).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 102 гривні;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 120 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 167 гривень за 100 злотих;

в обміннику – 1 130 гривень за 100 злотих.

Які прогнози щодо злотого та інших валют у вересні?