Новий історичний максимум: міжнародні резерви України зросли до нової позначки
- Міжнародні резерви України станом на 1 лютого досягли історичного максимуму 57 660,3 мільйона доларів США.
- Збільшення резервів підтримали зовнішнє фінансування та переоцінка фінансових інструментів, компенсувавши чистий продаж валюти і боргові виплати.
Станом на 1 лютого поточного року Міжнародні резерви України зросли до 57 660,3 мільйона доларів США. Це новий історичний максимум.
Що зараз з Міжнародними резервами України?
У січні вони збільшилися на 357,8 мільйона доларів США, якщо порівнювати з попереднім місяцем, про що повідомили в НБУ.
Вони зросли зокрема завдяки зовнішньому фінансуванню. Це компенсувало чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати в іноземній валюті.
Загалом динаміку резервів у січні 2026 року визначала низка чинників,
– зазначили в Нацбанку.
- Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. На валютні рахунки уряду в НБУ в січні надійшло 3 124,0 мільйона доларів США через рахунки Світового банку. За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 310,7 мільйонів доларів США, зокрема: 233,9 мільйонів доларів США – обслуговування та погашення ОЗДП, 76,8 мільйонів доларів США – сплата іншим кредиторам. А Міжнародному валютному фонду Україна сплатила 171,6 мільйона доларів США.
- Операції Національного банку на валютному ринку. У січні 2026 року, якщо порівнювати з груднем 2025 року, чистий продаж валюти зменшився на 20,7%. Відповідно до балансових даних, регулятор продав 3 729,5 мільйона доларів США.
- Переоцінка фінансових інструментів. У січні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 1 445,7 мільйона доларів США.
Зверніть увагу! Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 6 місяців майбутнього імпорту.
Водночас минулого місяця міжнародні резерви України теж встановили рекорд. Станом на 1 січня вони становили 57 292,5 мільйонів доларів США, що є найвищим показником за всю історію незалежної України.
У грудні вони зросли на 4,6% – у порівнянні з листопадом 2025 року. Зростання відбулося завдяки надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Станом на перший день 2026 року обсяг міжнародних резервів забезпечував фінансування 5,9 місяця майбутнього імпорту. Про це йдеться на сайті регулятора.
Що ще слід знати про резерви?
- З 1992 року по 2025 рік рівень міжнародних резервів зріс на понад 40 мільярдів доларів. Зокрема у 1992 році міжнародні резерви України становили лише 469 мільйонів доларів.
- У 2014 році, коли Росія почала окуповувати Україну, резерви склали 7,54 мільярда доларів. Але з 2015 року золотовалютні резерви почали наповнюватися та становили 13,3 мільярда.
- Водночас державний борг України зріс у 2025 році зріс на 29,5%. Він досягнув 213,3 мільярда доларів США.
- У гривневому еквіваленті борг збільшився на 2,061 трильйона гривень (або (47,3 мільйона доларів США)