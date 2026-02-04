Дія․Підпис по-новому: без чого тепер не можна буде скористатися сервісом
- Новий процес створення Дія.Підпису буде неможливим без NFC на телефоні та фізичного біометричного документа.
- Раніше створені підписи залишаться дійсними.
Незабаром процес створення та використання Дія.Підпису в застосунку Дія дещо зміниться. Сервіс оновили, аби він став безпечнішим і надійнішим.
Як створити Дія.Підпис по-новому?
Фахівці Дії заздалегідь розповіли, як усе працюватиме. Створити такий підпис можна буде тільки з NFC на телефоні.
Новий процес створення підпису виглядатиме так:
- Перейдіть у "Меню", "Дія.Підпис", "Активувати Дія.Підпис".
- Проскануйте номер ID-картки, закордонного паспорта або біометричної посвідки.
- Прикладіть документ до телефону для зчитування даних через NFC.
- Підтвердьте особу фотоперевіркою.
- Створіть 6-значний код.
Зверніть увагу! Ваш створений раніше Дія.Підпис залишиться дійсним. Однак якщо його термін дії закінчиться, або ви вирішите створити новий, – процес уже буде через NFC.
Що змінилося в сервісі?
Раніше підтвердження проходило через фотоверифікацію та 5-значний код, але тепер потрібен 6-значний.
Окрім того, необхідно мати фізичний біометричний документ – ID-картку, закордонний паспорт або посвідку на постійне чи тимчасове проживання, а також телефон із підтримкою NFC.
За відсутності біометричного документа або NFC скористатися сервісом, на жаль, не вдасться.
До слова, користувачі "ПриватБанку" можуть створити кваліфікований електронний підпис через Приват24.
Які ще послуги пропонує Дія?
Українцям, які хочуть задекларувати доходи чи мають право на податкову знижку й прагнуть повернути частину сплаченого ПДФО, пропонують протестувати нову послугу в Дії. Якщо раніше доводилося заповнювати форми на сайті Державної податкової служби або йти до установи з паперами, то тепер усе можна зробити онлайн за кілька кроків.
Окрім того, подання заяви для реєстрації ФОП через портал Дія займає до 10 хвилин, а також не потребує звернення до державного реєстратора.