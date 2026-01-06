Укр Рус
Економіка Соцвиплати Три хвилі зростання: у кого зміняться розміри пенсій 2026
6 січня, 16:31
3

Три хвилі зростання: у кого зміняться розміри пенсій 2026

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • У 2026 році пенсії в Україні зростатимуть тричі: через підвищення мінімальної пенсії, індексацію та індивідуальні перерахунки.
  • Індексація пенсій не торкнеться пенсіонерів, які вийшли на пенсію з 2022 року, отримують спецпенсії або максимальну пенсію у 25 950 гривень.

Пенсії українців у 2026 році зростуть, проте в деяких випадках можна очікувати зменшення виплат. Їх розмір змінюватимуть тричі – через зростання мінімалки, індексацію пенсій та індивідуальний перерахунок з інших причин.

Як і у кого зміняться розміри пенсій?

У 2026 році пенсії українських пенсіонерів зростатимуть в три етапи, пише 24 Канал.

Дивіться також В Україні з 1 січня зросли пенсії: хто отримає підвищені виплати у 2026 році 

1. Зростання мінімальної пенсії

З 1 січня 2026 року в Україні на 234 гривні зріс прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (2 595 гривень замість 2 361 гривні). Це розмір мінімальної пенсії, який відповідно також збільшився.

2. Індексація пенсій

Щороку 1 березня відбувається індексація пенсій, а це означає підвищення виплат для більшості пенсіонерів. Індексація не торкнеться:

  • людей, які вийшли на пенсію впродовж минулих років (з 2022 року);
  • пенсіонерів, яким пенсійні виплати призначенні за окремими законами (спецпенсії);
  • пенсіонерів, які отримують максимальну пенсію – 25 950 гривень.

У деяких випадках, на розсуд ПФУ, пенсію можуть і зменшити. 

3. Індивідуальний перерахунок пенсій

Є ще декілька категорій українців, яким можуть збільшити пенсії у 2026 році. Це стосується людей, які отримуватимуть надбавку за вік, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Це стосується пенсіонерів, яким виповниться 75, 80 і 85 років:

  • пенсіонери від 70 до 74 років отримують 300 гривень;
  • від 75 до 79 років – вже 456 гривень;
  • пенсіонери за 80 років – 570 гривень.

Що відомо про пенсії в Україні?

  • Пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років, повинні обирати між пенсією та зарплатою, якщо продовжують працювати на тих же посадах. Пенсія за вислугу років розраховується індивідуально і залежить від професії, тривалості стажу та розміру зарплати.

  • Пенсіонери, які не пройшли щорічну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, можуть залишитися без січневих пенсій. Пенсії можна відновити після проходження ідентифікації, при цьому нараховані суми виплачуються залежно від вини.

  • З 2026 року мінімальний страховий внесок для зарахування стажу складе 1 902,34 гривні на місяць. Для виходу на пенсію у 2026 році потрібно мати щонайменше 33 роки стажу у 60 років, 23 роки у 63 роки, або 15 років у 65 років.