Пільговий тариф на електроенергію: чи діє він у 2026 році в Україні
- Уряд України зберіг пільговий тариф на світло для споживачів з електроопаленням.
- Ціна є меншою, якщо обсяг споживання не перевищує 2 тисячі кіловат-годин на місяць.
Наразі в Україні діє пільговий тариф на електроенергію. Однак не для всіх споживачів.
Коли діє в Україні пільговий тариф на світло?
Уряд зберіг пільгу для споживачів з електроопаленням, про що повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Уряд продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 гривень зі кіловат-годину.
Зверніть увагу! Тарифи на світло можуть переглянути. Але вже у травні поточного року.
Водночас в Україні зберегли пільгову ціну для споживачів з електроопаленням. Як пояснила Свириденко, якщо обсяг споживання становить до 2 тисячі кіловат-годину на місяць, то слід заплатити 2,64 гривні за кіловат-годинку.
Але за споживання понад встановленого ліміту ціна вища – 4,32 гривні за кіловат-годину.
Зокрема, попри відключення світла, платіжка за електроенергію може зрости. Це відзначили у YASNO.
На це є три причини. Перша – людина не передає вчасно показання електролічильника. Тому розрахунок спожитої електроенергії відбувається за середньодобовим споживанням.
Друга – особа вмикає багато потужних електроприладів одночасно одразу після появи світла. Це створює різкий стрибок споживання.
Третя – через зниження температури доводиться вмикати прилади для обігріву помешкання. А вони суттєво збільшують споживання.
Зауважте! Фахівці радять підключати техніку поступово, зокрема протягом перших 20, або навіть 30 хвилин. А потужні прилади (наприклад, фен або чайник) використовувати по черзі, а не разом.
Що ще слід знати про комунальні послуги в Україні?
Ціна на газ в Україні поки що залишиться фіксованою. Не зазнають змін й тарифи на водопостачання. Таке рішення погодив уряд, про що повідомляла Юлія Свириденко.
Водночас ціни на світло зміняться для деяких приватних домогосподарств. Нові ціни для них набули чинності ще 1 січня. Найвища ставка становить це 893,49 гривні за кіловат-годину (без урахування податку на додану вартість).