Пільговий тариф на електроенергію: чи діє він у 2026 році в Україні

Наразі в Україні діє пільговий тариф на електроенергію. Однак не для всіх споживачів.

Коли діє в Україні пільговий тариф на світло?

Уряд зберіг пільгу для споживачів з електроопаленням, про що повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка Уряд продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 гривень зі кіловат-годину.

Зверніть увагу! Тарифи на світло можуть переглянути. Але вже у травні поточного року.

Водночас в Україні зберегли пільгову ціну для споживачів з електроопаленням. Як пояснила Свириденко, якщо обсяг споживання становить до 2 тисячі кіловат-годину на місяць, то слід заплатити 2,64 гривні за кіловат-годинку.

Але за споживання понад встановленого ліміту ціна вища – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Зокрема, попри відключення світла, платіжка за електроенергію може зрости. Це відзначили у YASNO.

На це є три причини. Перша – людина не передає вчасно показання електролічильника. Тому розрахунок спожитої електроенергії відбувається за середньодобовим споживанням.

Друга – особа вмикає багато потужних електроприладів одночасно одразу після появи світла. Це створює різкий стрибок споживання.

Третя – через зниження температури доводиться вмикати прилади для обігріву помешкання. А вони суттєво збільшують споживання.

Зауважте! Фахівці радять підключати техніку поступово, зокрема протягом перших 20, або навіть 30 хвилин. А потужні прилади (наприклад, фен або чайник) використовувати по черзі, а не разом.

