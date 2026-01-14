Чудово, але є питання, – експертка про рішення під'єднувати до генераторів будинки

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що будинки у районах Києва з найскладнішою ситуацією щодо відключень ДСНС почали під'єднувати до генераторів великої потужності. Таке рішення справді може допомогти киянам пережити складну зиму, але все ж залишається кілька відкритих питань.

Таку думку 24 Каналу висловила членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We build Ukraine Вікторія Войціцька, зауваживши, що мовиться про кількість і будинків, і генераторів. Крім того, важливим залишається питання щодо фінансування.

Про рішення під'єднувати до генераторів будинки

Членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We build Ukraine пояснила, що приєднання генераторів, які б забезпечували достатній об'єм електроенергії для будинків, де відсутнє теплопостачання, могло б справді стати рятівними діями.

Однак невідомо, яка є кількість цих будинків станом на зараз. Після останніх обстрілів в Києві знову погіршилась ситуація з теплопостачанням, особливо в багатоквартирні будинки.

Тому ідея чудова, але є питання – скільки є таких генераторів, на яку кількість споживачів розрахована, скільки будинків забезпечать цим джерелом, хто буде платити за паливо до генераторів,

– підкреслила вона.

Войціцька додала, що ці питання можна було б розв'язати ще влітку, готуючись до можливої складної ситуації в столиці взимку. Навіть зараз влада повинна бути готова до найгіршого і готуватись до наступної зими.

Зауважте! В одному з районів столиці підрозділи ДСНС уже розмістили 5 генераторів. Завдяки цьому вдалося забезпечити електроенергією 20 житлових будинків та поліклініку.

Як Київ переживає відключення світла?