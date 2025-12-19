Нова брехня та фантазії Путіна: чому економіка Росії насправді обвалюється

Кремль стверджує, що ВВП країни росте, інфляція не сягне понад 6%, а зовнішній тиск вдається витримати, втім фактичні показники демонструють виснаження ресурсів, скорочення інвестицій та стагнацію. Це суперечить офіційній риториці Путіна.

Як в Росії росте економіка попри все?

За останні 3 роки економіка Росії нібито зросла на 9,7%, що нібито перевищує показники європейських країна, заявив Володимир Путін під час прямої лінії та підсумків року, передає 24 Канал.

Читайте також Британія б'є по доходах Росії: нові нафтові компанії потрапили під санкції

Натомість зростання ВВП склало лише 1%, але Путін пояснив, що таке уповільнення є свідомою платою "за збереження якості економіки".

Ще одним економічним дивом від Путіна стало те, що інфляцію в країні якимось чином вдається стримувати, а до кінця року її рівень взагалі очікується на рівні не більше 5,7% – 5,8%.

За його словами, реальні показники зарплат також зросли за рік – на 4,5%, а рівень безробіття знизився до 2,2%, що нижче за всі попередні рекордні показники.

Крім того, пролунали запевнення, що соціальні зобов'язання перед населенням будуть виконані в повному обсязі.

Втім як ще раніше розповів для 24 Каналу економіст Олег Гетман, росіяни вже почали суттєво скорочувати всі можливі соціальні та інші програми. А російського ВВП, яке нібито зросло вдвічі за останні роки, не відповідає дійсності, каже економіст Іван Ус.

Річ у тім, що на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 2025, Путін говорив про те, що за 4 місяці цього року ВВП Росії додало аж на 1,5% у річному вираженні. А це перше місце у Європі.

Цікаво, що Володимир Путін під час пресконференції не згадав і про накопичений сальдований фінансовий результат організацій, який з січня цього року по вересень впав на 7,7% у річному вимірі. Це вказує на те, що бізнес в Росії швидко вичерпує сили через тиск бюджетних обмежень, санкційного середовища та розширення військових витрат.

Що з бюджетом та дефіцитом на 2026 рік?

Золотовалютні резерви в Росії традиційно також зросли – до 741,5 мільярда доларів, каже Путін. Президент навіть відзначив роботу уряду країни, назвавши бюджет збалансованим.

За словами Путіна, дефіцит, який вже фіксується на високому рівні, нібито скорочуватимуться до 1,5% з урахуванням низького рівня держборгу. Загалом показник дефіциту, за його словами, – 2,6%.

Водночас наразі відомо, що дефіцит російського бюджету складає майже 3,8 трильйона рублів, що відповідає 1,6% ВВП.

У Центрі протидії дезінформації пояснюють, що у бюджеті на 2026 рік майже 40% усіх витрат передбачено для армії та силового блоку.

Відтак на військові витрати у бюджеті 16,8 трильйона рублів, а це в півтора раза більше, ніж на соціальні програми.

Які проблеми в російські економіці?