Понад 7 мільярдів доларів: Росія витрачає шалені кошти на масові атаки по Україні

Сьогоднішня масова ракетна атака була однією із наймасштабніших за усі рази. Кількість випущених ракет сягала понад 80 штук. Це обійшлося росіянам у більше, ніж 7 мільярдів доларів.

Нагадуємо, що у ніч проти 9 березня росіяни вчергове здійснили ракетний терор по території України. За словами Роман Світана, військового експерта, полковника запасу ЗСУ та льотчика-інструктора, з якими він поділився із 24 Каналом, цього разу вони спробували нову тактику.

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Скільки Росія витрачає на масові ракетні атаки

Сьогоднішня масштабна атака складалася з практично всього спектру ракетного озброєння Росії. До прикладу, були випущені

За даними просвітницького проєкту від аналітичного центру CASE Україна за останні 5 місяців країна-агресорка випустила по території України 821 ракету. Їхня загальна сума складає 7,4 мільярда доларів.

Від початку року, а саме у період з 31 грудня по 1 січня було випущено 31 ракету;

14 січня – 33 ракети;

26 січня – 55 ракет;

10 лютого – 71 ракету;

А 9 березня – аж 81 ракету.

Однак зазначимо, що останній обстріл включає ще й ракети С-300, яких раніше у статистиці не було. Без них кількість ракет складає 68 ракет.

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Ранкові наслідки ракетної атаки