Росія знову атакувала енергетику: знеструмлено споживачів у трьох областях
- Унаслідок обстрілів у ніч на 2 березня знеструмлено споживачів у Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.
- У деяких регіонах України досі діють графіки погодинних відключень світла та обмежень для промисловості.
У ніч на понеділок, 2 березня, російські військові продовжити атакувати Україну. Під ударами знову опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури в кількох регіонах.
Які наслідки нової атаки по енергетиці?
Унаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі в трьох областях. Деталі розповіли в Міністерстві енергетики.
Після нового обстрілу без світла залишилися споживачі в Донецькій, Запорізькій та Сумській областях. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше заживити усіх абонентів.
До слова, наразі в частині регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості.
Актуальні графіки розміщено на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу, тож про зміни в енергопостачанні можна дізнатися на сторінках кожного обленерго.
Важливо! Споживачів у регіонах із погодинними відключеннями закликають ощадливо використовувати електроенергію протягом дня, а особливо – у пікові години, тобто вранці та ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Коли графіки відключень скасують?
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко раніше розповів, що українська енергосистема має критичні пошкодження, тож жити з графіками відключень світла доведеться ще мінімум 3 роки. Обмеження можливі саме в періоди пікового навантаження – влітку та взимку.
Водночас в ексклюзивному коментарі 24 Каналу аналітик в Центрі розвитку міст Юрій Щедрін зауважив, що повної відсутності відключень по всіх регіонах не варто очікувати вже навесні. Об'єкти енергетики суттєво пошкоджені, для остаточного відновлення знадобиться чимало часу.