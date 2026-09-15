Что известно о законопроекте о "адских" санкциях

Республиканцам понадобятся голоса некоторых демократов, чтобы принять этот законопроект, что пишет Axios.

Но дело в том, что он позволит администрации Дональда Трампа ввести пошлины в размере 100% на пять крупнейших импортеров российской нефти.

Как отмечается в материале, демократам предстоит выбирать между двумя принципиальными вопросами:

поддержкой Украины;

противодействием предоставлению Трампу более широких полномочий в торговой политике.

Ведущие члены комитетов Палаты представителей по иностранным делам, объединенного комитета по экономическим вопросам и комитета по налогам, сборам и доходам Грег Микс, Дон Байер и Ричард Нил на прошлой неделе объявили о своем несогласии с законопроектом.

Демократы в Палате представителей непоколебимо поддерживают Украину, однако закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана принесет больше вреда, чем пользы,

– отметили они.

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Микс, Байер и Нил считают, что законопроект резко расширит полномочия президента по введению пошлин, при этом не предусматривая обязательных санкций против России. По их мнению, "и то, и другое неприемлемо".

Напомним, что Владимир Зеленский уже обращался к Соединенным Штатам Америки. Он призвал Вашингтон не затягивать с введением санкций против России.

В то же время Комитет Палаты представителей по правилам уже одобрил документ. Ожидается, что на этой неделе законопроект будет вынесен на голосование в Палату представителей.