Що відомо про законопроєкт щодо "пекельних" санкцій
Республіканці потребуватимуть голосів деяких демократів, аби ухвалити цей законопроєкт, про що пише Axios.
Але річ у тім, що він дозволить адміністрації Дональда Трампа запровадити мита у розмірі 100% на п’ять найбільших імпортерів російської нафти.
Як пишуть у матеріалі, демократам слід вибирати між двома принциповими питаннями:
- підтримкою України;
- супротиву щодо надання Трампу більших повноважень у торгівельній політиці.
Провідні члени комітетів Палати представників з питань закордонних справ, об'єднаного комітету з економічних питань та комітету з питань податків, зборів та доходів Грег Мікс, Дон Байєр та Річард Ніл минулого тижня оголосили свою опозицію до законопроєкту.
Демократи в Палаті представників непохитно підтримують Україну, але закон Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану принесе більше шкоди, ніж користі,
– зазначили вони.
Мікс, Байєр та Ніл вважають, що законопроєкт різко розширить повноваження президента щодо встановлення мит, водночас не передбачаючи обов’язкових санкцій проти Росії. На їхню думку, "й те, й інше є неприйнятим".
Нагадаємо, що Володимир Зеленський вже звертався до Сполучених Штатів Америки. Він закликав Вашингтон не затягувати із запровадженням санкцій проти Росії.
Водночас Комітет Палати представників з питань правил вже схвалив документ. Очікується, що цього тижня законопроєкт винесуть на голосування Палати представників.