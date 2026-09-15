Що відомо про законопроєкт щодо "пекельних" санкцій

Республіканці потребуватимуть голосів деяких демократів, аби ухвалити цей законопроєкт, про що пише Axios.

Але річ у тім, що він дозволить адміністрації Дональда Трампа запровадити мита у розмірі 100% на п’ять найбільших імпортерів російської нафти.

Як пишуть у матеріалі, демократам слід вибирати між двома принциповими питаннями:

підтримкою України;

супротиву щодо надання Трампу більших повноважень у торгівельній політиці.

Провідні члени комітетів Палати представників з питань закордонних справ, об'єднаного комітету з економічних питань та комітету з питань податків, зборів та доходів Грег Мікс, Дон Байєр та Річард Ніл минулого тижня оголосили свою опозицію до законопроєкту.

Демократи в Палаті представників непохитно підтримують Україну, але закон Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану принесе більше шкоди, ніж користі,

– зазначили вони.

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Мікс, Байєр та Ніл вважають, що законопроєкт різко розширить повноваження президента щодо встановлення мит, водночас не передбачаючи обов’язкових санкцій проти Росії. На їхню думку, "й те, й інше є неприйнятим".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вже звертався до Сполучених Штатів Америки. Він закликав Вашингтон не затягувати із запровадженням санкцій проти Росії.

Водночас Комітет Палати представників з питань правил вже схвалив документ. Очікується, що цього тижня законопроєкт винесуть на голосування Палати представників.