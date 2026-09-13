Під час щорічної зустрічі YES глава держави наголосив на важливості як рішень Конгресу, так і потужних кроків з боку адміністрації президента США.

Що сказав президент про санкції проти Росії?

Президент підкреслив, що російський бізнес, який сплачує податки до бюджету війни, та олігархи, без яких неможливо уявити путінську систему, мають відчувати наслідки агресії й розуміти, що для них не буде спокійного місця у світі, доки триває війна.

За його словами, санкції від початку війни мали створити умови, за яких російське керівництво не могло б гарантувати наближеним бізнесменам, що вони не відчують наслідків агресії.

Зеленський наголосив, що санкційний тиск має зберігатися й надалі, щоб російський бізнес вимагав від влади припинити війну та політику ненависті щодо сусідів і Європи.

Коли Росія використовує кожне євро і долар для затягування війни, це аморально та самовбивчо – дарувати російському бізнесу можливості жити так, щоб не відчувати наслідків війни,

– резюмував глава держави.

Яка позиція Буданова?

Керівник ОП Кирило Буданов на конференції закликав не лише запроваджувати нові санкції, а й стежити за дотриманням уже чинних та не допускати спроб Росії вийти з-під обмежень.

Він наголосив, що санкційний режим має залишатися чинним, аби Усманов і Фрідман не могли надалі фінансувати російську військову машину.

Що ще казав Зеленський під час конференції?

Президент зауважив, що наразі Україна продовжує купувати американську зброю, але критичною проблемою залишається дефіцит ракет PAC-2 та PAC-3 для систем Patriot.

Окремо Київ обговорює зі США питання ліцензування та спільного виробництва засобів протиповітряної оборони. Україна вже отримала політичну підтримку цього проєкту від Дональда Трампа, а представники оборонних підприємств обох країн провели перші зустрічі.

Окрім того, візит американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва президент назвав чітким позитивним сигналом. На його думку, ця поїздка відбулася завдяки тому, що українські сили зміцнили власні позиції на полі бою, а швидке просування російської армії зупинилося через величезні втрати ворога.