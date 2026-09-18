Что санкции США планируется ввести против России

Первым направлением станет именно энергетическое, почему сообщил советник – уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Он отметил, что законопроект предусматривает введение пошлин в размере до 100% на весь импорт из стран, которые остаются в числе пяти крупнейших покупателей российской сырой нефти и природного газа или способствуют обходу энергетических санкций.

За 8 месяцев 2026 года:

Китай импортировал из России 585 миллионов баррелей сырой нефти.

Индия – 453 миллиона баррелей;

Турция – 44 миллиона баррелей.

Владислав Власюк Советник – уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Именно эти государства относятся к числу потенциальных объектов применения тарифов, предусмотренных законом. Среди других стран, которые могут попасть в этот перечень по результатам обновления данных, – Венгрия и Словакия. В то же время закон предусматривает отдельные исключения, а президент США имеет право отказаться от применения тарифов при условии соответствующего одобрения Конгресса.

Также следует учитывать поставки российского сжиженного природного газа в Европу. В январе–августе 2026 года лидерами были три страны ЕС.

Франция импортировала 4,3 миллиона тонн российского СПГ;

Бельгия – 3,06 миллиона тонн;

Испания – 2,77 миллиона тонн.

В то же время ЕС уже одобрил поэтапный запрет на импорт российского газа. Для СПГ по долгосрочным контрактам основная дата прекращения – с 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа по долгосрочным контрактам – с 30 сентября 2027 года.

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Поэтому риск применения тарифов к европейским покупателям будет зависеть также от выполнения ими обязательств по сокращению импорта и предусмотренных законом исключений,

– пояснил Власюк.

По его словам, особое внимание следует уделить поставкам нефтепродуктов из третьих стран, которые помогают России компенсировать дефицит топлива после ударов по ее нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

За первые восемь месяцев 2026 года в Россию или в направлении страны морским путем поступило или направлялось:

673 тысячи баррелей бензина из Индии;

325 тысяч – из Марокко;

309 тысяч – из Турции;

186 тысяч баррелей дизельного топлива из Египта.

Поэтому усиление контроля за компаниями, перевозчиками, страховщиками и финансовыми посредниками, обеспечивающими такие поставки, имеет существенное значение для эффективности санкционной политики,

– отметил Владислав Власюк.

А основная цель энергетической составляющей законопроекта – это снижение уровня российских доходов от продажи энергоносителей. В этом вопросе также важно практическое применение санкционного механизма, направленного на создание препятствий для государств и компаний, сотрудничающих с россиянами в сфере энергетики на различных уровнях.

Второе, не менее важное направление – российский ВПК. Для Украины принятие закона означает потенциальное использование важного инструмента для добивания введения санкций в отношении компаний и посредников, помогающих России получать компоненты и технологии для производства оружия.

Именно от того, как администрация США использует предоставленные законом полномочия, будет зависеть его практический эффект для российских доходов и возможностей обходить санкции, а следовательно – способности России финансировать войну против Украины и разрабатывать собственные технологические решения для ее ведения,

– подытожил представитель ОП.