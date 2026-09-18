Що передбачаються санкції США проти Росії

Першим напрямом стане саме енергетичний, про що повідомив радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Він зазначив, що законопроєкт передбачає запровадження мит у розмірі до 100% на весь імпорт із країн, які залишаються серед п’яти найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу або сприяють обходу енергетичних санкцій.

За 8 місяців 2026 року:

Китай імпортував із Росії 585 мільйонів барелів сирої нафти.

Індія – 453 мільйона барелів;

Туреччина – 44 мільйона барелів.

Владислав Власюк Радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Саме ці держави належать до потенційних об’єктів застосування тарифів, передбачених законом. Серед інших країн, які можуть потрапити до цього переліку за результатами оновлення даних, – Угорщина та Словаччина. Водночас закон передбачає окремі винятки, а президент США має право відмовитися від застосування тарифів за умови відповідного схвалення Конгресу.

Також варто враховувати поставки російського скрапленого природного газу до Європи. За січень – серпень 2026 року лідерами були три країни ЄС.

Франція імпортувала 4,3 мільйона тонн російського СПГ;

Бельгія – 3,06 мільйона тонн;

Іспанія – 2,77 мільйона тонн.

Водночас ЄС уже ухвалив поетапну заборону імпорту російського газу. Для СПГ за довгостроковими контрактами основна дата припинення – з 1 січня 2027 року, а для трубопровідного газу за довгостроковими контрактами – з 30 вересня 2027 року.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Тому ризик застосування тарифів до європейських покупців залежатиме також від виконання ними зобов’язань щодо скорочення імпорту та передбачених законом винятків,

– пояснив Власюк.

Згідно з його словами, окрему увагу слід приділити поставкам нафтопродуктів із третіх країн, які допомагають Росії компенсувати дефіцит пального після ударів по її нафтопереробній інфраструктурі.

За перші вісім місяців 2026 року до Росії або в напрямку країни морським шляхом надійшло чи прямувало:

673 тисячі барелів бензину з Індії;

325 тисяч – із Марокко;

309 тисяч – із Туреччини;

186 тисяч барелів дизеля з Єгипту.

Тому посилення контролю за компаніями, перевізниками, страховиками та фінансовими посередниками, які забезпечують такі поставки, є суттєвим для ефективності санкційної політики,

– зазначив Владислав Власюк.

А основна мета енергетичної складової законопроєкту – це зниження рівня російських доходів від продажу енергоносіїв. У цьому питанні також важливе практичне застосування санкційного механізму, спрямованого на створення для держав і компаній, які співпрацюють з росіянами у галузі енергетики на різних рівнях.

Другий, не менш важливий напрямок – російський ВПК. Для України ухвалення закону означає потенційне використання важливого інструменту, щоб домагатися запровадження санкцій щодо компаній та посередників, які допомагають Росії отримувати компоненти та технології для виробництва зброї.

Саме від того, як адміністрація США використає надані законом повноваження, залежатиме його практичний ефект для російських доходів і можливостей обходити санкції, а відтак – спроможності Росії фінансувати війну проти України та розробляти власні технологічні рішення для її ведення,

– підсумував представник ОП.