Как выбрать в какой валюте держать деньги

В комментарии 24 Каналу Василий Матий, частный инвестор, управляющий активами, рассказал, что перед тем как выбирать валюту для хранения средств, важно учитывать свои финансовые цели и связанные с ними валютные риски.

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Эксперт советует для уменьшения рисков и увеличения доходности рассмотреть возможность диверсификации своего портфеля в разных валютах. Есть:

не осуществляйте обмен валют, когда на рынке паника и спред (разница между курсами особенно велика);

рассматривайте возможность хранения денег в валюте страны, где вы планируете потратить деньги в валюте финансовой цели. Это поможет избежать лишних валютных рисков;

если вы инвестируете в иностранный рынок, рассмотрите возможность хранения денег в валюте этого рынка;

Если вы часто путешествуете в другую страну, рассмотрите возможность сохранения денег в валюте этой страны.

Может ли доллар потерять статус резервной валюты

Всем известно, что американский доллар является глобальной резервной валютой. Кроме того, США – страна с самой большой открытой экономикой. Это делает доллар очень популярным в мире.

Василий Матий Частный инвестор, управляющий активами Доллар свободно конвертируется, в то время как, например, юань имеет фиксированный курс определенный правительством. К тому же экономическая и политическая стабильность США несравнима по сравнению с Китаем и Европой. В настоящее время нет реальной альтернативы доллару как глобальной резервной валюты, так что даже Китай вынужден хранить доллары США, но большую часть продукции продает именно в долларах.

По мнению Матия, не стоит держать деньги в юанях, если нет финансовых целей в этой валюте. Впрочем, вы можете присмотреться и к таким валютам, как швейцарский франк, британский фунт или японская иена.

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Почему они? Все потому, что это валюты стран с развитой открытой и мощной экономикой, защитой прав собственности и демократическими ценностями.