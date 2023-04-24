Як обрати у якій валюті тримати кошти

У коментарі 24 Каналу Василь Матій, приватний інвестор, керуючий активами, розповів, що перед тим, як обирати валюту для зберігання коштів, важливо враховувати свої фінансові цілі та пов’язані з ними валютні ризики.

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Експерт радить для зменшення ризиків і збільшення прибутковості розглянути можливість диверсифікації свого портфеля у різних валютах. Тобто:

не здійснюйте обмін валют, коли на ринку паніка та спред (різниця між курсами особлива велика);

розглядайте можливість зберігання грошей у валюті країни, де ви плануєте витратити гроші у валюті фінансової цілі. Це допоможе уникнути зайвих валютних ризиків;

якщо ви інвестуєте в іноземний ринок, розгляньте можливість зберігання грошей у валюті цього ринку;

якщо ви часто подорожуєте в іншу країну, розгляньте можливість збереження грошей у валюті цієї країни.

Чи може долар втратити статус резервної валюти

Усім відомо, що американський долар є глобальною резервною валютою. Крім того, США – це країна із найбільшою відкритою економікою. Це робить долар дуже популярним у світі.

Василь Матій Приватний інвестор, керуючий активами Долар вільно конвертується, в той час, як, наприклад, юань має фіксований курс визначений урядом. До того ж економічна та політична стабільності США незрівнянна порівняно з Китаєм та Європою. На разі немає реальної альтернативи долара як глобальної резервної валюти, так що навіть Китай змушений зберігати долари США, але велику частину продукції продає саме в доларах.

На думку Матія, не варто тримати кошти в юанях, якщо нема фінансових цілей в цій валюті. Втім ви можете приглянутися й до таких валют, як швейцарський франк, британський фунт або ж японська єна.

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Чому саме вони? Все через те, що це валюти країн з розвиненою відкритою й потужною економікою, захистом прав власності та демократичними цінностями.