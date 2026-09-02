Что именно заставляет останавливать реакторы по всей Европе?

Масштабные планы европейских правительств по спасению энергетики неожиданно столкнулись с новой глобальной угрозой, о чем пишет Politico. Природа начала диктовать свои жесткие условия, вынуждая пересматривать стратегии стоимостью в миллиарды евро.

Аномальная жара и рекордные засухи этим летом привели к критическому обмелению рек, лишив атомные станции воды для охлаждения. Из-за этого Франция, Венгрия, Румыния и Болгария были вынуждены резко сократить производство электроэнергии или полностью остановить свои АЭС.

Для рядовых потребителей такие перебои означают прямую угрозу дефицита электроэнергии и неизбежный рост тарифов на свет. Например, французский энергетический гигант EDF уже заявил, что вынужден потратить 4,3 миллиарда евро до 2040 года только на адаптацию своих станций к новым климатическим условиям. Эти колоссальные расходы компаний в конечном итоге лягут на плечи налогоплательщиков и потребителей.

При чем здесь медузы и экологические нормы

Даже когда воды в реках достаточно, станции останавливают из-за жестких экологических норм. В Швейцарии один из реакторов отключили, чтобы не сбрасывать отработанную горячую воду в реку и не уничтожить местную фауну. А во Франции возникла другая неожиданная проблема: из-за потепления воды размножились огромные стаи медуз, которые просто забивают насосные системы охлаждения АЭС.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Изменение климата делает ядерную энергетику все более непредсказуемой", – говорит Пер Хегселиус, профессор истории технологий.

Большинство европейских АЭС проектировались еще в 1970–1980-х годах с учетом совершенно иного климата, когда экстремальная жара была редкостью. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), частота летних отключений стабильно растет каждое десятилетие, начиная с 1990 года. Около 15% реакторов в мире зависят от пресной воды, и в ближайшие годы эта цифра вырастет до 25%, что делает их крайне уязвимыми к засухам.

Правительства уже начали принимать меры, ведь Европа планировала увеличить атомную генерацию на 50% к середине века, чтобы отказаться от ископаемого топлива. Теперь новые станции стараются строить исключительно на побережьях морей, чтобы не зависеть от капризных рек. Однако, как предупреждают эксперты Международного энергетического агентства, такие масштабные перестройки инфраструктуры и поиск новых безопасных мест значительно удорожат строительство, что неизбежно отразится на стоимости киловатта для каждого домохозяйства.

Ранее мы рассказывали, что рекордное падение уровня Дуная вынудило Румынию приступить к остановке последнего работающего реактора Чернаводской АЭС, которая обычно обеспечивает около 20% электроэнергии страны. Аналогичная проблема возникла в Венгрии, где власти в срочном порядке приступили к возведению специальной конструкции на дне реки, чтобы не допустить остановки АЭС "Пакш".