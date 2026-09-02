Що саме змушує зупиняти реактори по всій Європі?

Масштабні плани європейських урядів щодо порятунку енергетики несподівано зіткнулися з новою глобальною загрозою, про що пише Politico. Природа почала диктувати свої жорсткі умови, змушуючи переглядати стратегії вартістю у мільярди євро.

Аномальна спека та рекордні посухи цього літа призвели до критичного обміління річок, позбавивши атомні станції води для охолодження. Через це Франція, Угорщина, Румунія та Болгарія були змушені різко скоротити виробництво електроенергії або повністю зупинити свої АЕС.

Для пересічних споживачів такі перебої означають пряму загрозу дефіциту електроенергії та неминуче зростання тарифів на світло. Наприклад, французький енергетичний гігант EDF вже заявив, що змушений витратити 4,3 мільярда євро до 2040 року лише на адаптацію своїх станцій до нових кліматичних умов. Ці колосальні витрати компаній зрештою ляжуть на плечі платників податків та споживачів.

До чого тут медузи та екологічні норми

Навіть коли води в річках достатньо, станції зупиняють через жорсткі екологічні правила. У Швейцарії один з реакторів відключили, щоб не скидати відпрацьовану гарячу воду в річку і не знищити місцеву фауну. А у Франції виникла інша несподівана проблема: через потепління вод розплодилися величезні зграї медуз, які просто забивають насосні системи охолодження АЕС.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Зміна клімату робить ядерну енергетику все більш непередбачуваною", – говорить Пер Хьогселіус, професор історії технологій.

Більшість європейських АЕС проєктувалися ще у 1970-1980-х роках під зовсім інший клімат, коли екстремальна спека була рідкістю. За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), частота літніх відключень стабільно зростає кожне десятиліття починаючи з 1990 року. Близько 15% реакторів у світі залежать від прісної води, і найближчими роками ця цифра зросте до 25%, що робить їх вкрай вразливими до посух.

Уряди вже почали діяти, адже Європа планувала збільшити ядерну генерацію на 50% до середини століття, щоб відмовитися від викопного палива. Тепер нові станції намагаються будувати виключно на узбережжях морів, щоб не залежати від примхливих річок. Проте, як попереджають експерти Міжнародного енергетичного агентства, такі масштабні перебудови інфраструктури та пошук нових безпечних локацій значно здорожчать будівництво, що неминуче позначиться на вартості кіловата для кожного домогосподарства.

Раніше ми розповідали, що рекордне падіння рівня Дунаю змусило Румунію почати зупинку останнього працюючого реактора Чернаводської АЕС, яка зазвичай забезпечує близько 20% електроенергії країни. Схожа проблема виникла в Угорщині, де влада терміново почала будувати спеціальну конструкцію на дні річки, щоб не допустити зупинки АЕС "Пакш".