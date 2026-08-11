Рынок автокредитования перешел к стабилизации

В первом полугодии 2026 года украинцы приобрели около 33 тысяч новых легковых автомобилей. Это всего на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о значительно более умеренной динамике после активного 2025 года.

По оценкам банковских аналитиков, в прошлом году количество новых автомобилей, приобретенных в кредит, выросло примерно на 35% и в среднем составляло 1 183 машины в месяц. В то же время в 2026 году покупатели стали дольше сравнивать кредитные программы и внимательнее рассчитывать будущие расходы.

Руководитель направления автокредитования ГЛОБУС БАНКА Сергей Кипоренко объясняет, что рынок не остановился, а стал более прагматичным. На решения покупателей влияют экономическая и политическая неопределенность, колебания курса валют, цены на топливо и ситуация с электроснабжением.

Более дешевых кредитов в ближайшее время может не быть

Одним из главных факторов стоимости автокредитов остается учетная ставка НБУ. В первом полугодии она составляла 15%, однако 30 июля регулятор повысил ее до 15,5% из-за усиления фундаментального ценового давления и рисков ускорения инфляции.

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Сергей Кипоренко Руководитель направления автокредитования ГЛОБУС БАНКА Регулятор объяснил это усилением фундаментального ценового давления и риском ускорения инфляции. В июне годовая инфляция замедлилась до 7,2%, однако базовая инфляция выросла до 8,1%. Согласно обновленному прогнозу НБУ, по итогам 2026 года потребительская инфляция может достичь 10%.

Это означает, что ожидавшееся ранее удешевление кредитов откладывается. В то же время решение НБУ не приводит к мгновенному подорожанию каждого автокредита, ведь банки учитывают стоимость ресурсов, риски, срок кредита, первоначальный взнос и условия партнерства с дилерами.

Доллар подорожал – и это влияет на цену автомобиля

Дополнительное давление на рынок оказывает валютный курс. В начале 2026 года официальный курс доллара составлял около 42,35 гривны, а по состоянию на 30 июня – 44,85 гривны. Таким образом, за первое полугодие американская валюта подорожала примерно на 5,9%.

Евро за тот же период вырос с 49,79 до 51,17 гривны, или почти на 2,8%.

Поскольку большинство новых автомобилей в Украине являются импортными, валютные колебания постепенно отражаются на их стоимости в гривнах. Это, в свою очередь, увеличивает необходимый первоначальный взнос и ежемесячный платеж по кредиту.

По словам Сергея Кипоренко, покупателю важно оценивать не только процентную ставку, но и саму цену автомобиля. В то же время эксперт не советует брать кредит только из-за опасений дальнейшего роста курса – прежде всего нужно оценить собственную платежеспособность и общую стоимость владения автомобилем.

Партнерские программы могут предложить более выгодные условия

При высокой учетной ставке важную роль в развитии автокредитования будут играть совместные программы банков, дилеров и страховых компаний. Именно они могут позволить покупателю получить более низкую номинальную ставку, скидку на автомобиль или специальные условия страхования, сервиса или trade-in.

Поэтому во втором полугодии конкуренция между финансовыми учреждениями может сместиться со стандартных ставок на комплексные предложения. Особенно привлекательные условия могут появляться для отдельных моделей и автомобилей, продажи которых дилеры хотят активизировать.

В то же время покупателям стоит обращать внимание не на рекламную ставку, а на реальную стоимость кредита. Необходимо учитывать комиссии, КАСКО, страхование жизни, оценку автомобиля и другие обязательные платежи.

Какие автомобили сейчас выбирают украинцы

В первом полугодии 2026 года около 80% продаж новых легковых автомобилей пришлось на кроссоверы и внедорожники. Среди самых популярных брендов были Toyota, Renault, Škoda, Volkswagen, BYD, Hyundai, BMW, Mazda, Nissan и Suzuki.

Самой популярной моделью стал Renault Duster. В десятку лидеров также вошли Toyota RAV-4, Hyundai Tucson, Toyota Land Cruiser Prado, Škoda Kodiaq, Mazda CX-5, Volkswagen Touareg, Nissan Qashqai, Škoda Karoq и Škoda Octavia.

Покупатели все больше ориентируются на ликвидность автомобиля, доступность сервиса и запчастей, а также прогнозируемую остаточную стоимость. Этот фактор важен и для банка, ведь автомобиль до полного погашения кредита остается предметом залога.

В то же время заметно изменилась структура спроса по типу двигателя. В первом полугодии доля бензиновых автомобилей составила 37,8%, гибридов – 32,9%, дизельных моделей – 20,4%. Зато доля электромобилей сократилась с 16,9% до 8,7%.

Одним из факторов стало возвращение с 1 января 2026 года стандартного обложения НДС для операций по ввозу и продаже электромобилей. В то же время гибриды все чаще воспринимаются покупателями как компромисс между экономичностью, запасом хода и независимостью от зарядной инфраструктуры.

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Энергетическая ситуация также влияет на выбор автомобиля. В случае новых атак на энергетическую инфраструктуру владельцы электромобилей могут столкнуться с перебоями в зарядке, тогда как для бензиновых и дизельных машин риском остаются цены и стабильность поставок топлива.

Для электромобиля особенно важно иметь несколько вариантов зарядки – например, дома, на работе или на различных общественных станциях. В то же время зимой запас хода электромобиля может сокращаться, а во время длительных отключений нагрузка на доступную зарядную инфраструктуру будет расти.

Для владельцев бензиновых и дизельных автомобилей главными критериями могут стать расход топлива, запас хода и возможность быстро заправиться. В апреле 2026 года топливная инфляция достигла 36,1% в годовом исчислении, а в мае – 38,7%.

На этом фоне гибрид может стать компромиссным вариантом для части покупателей. В первом полугодии доля гибридов в продажах новых автомобилей выросла с 26,5% до 29,8%.

Эксперт советует перед оформлением кредита просчитать как минимум два сценария эксплуатации автомобиля – обычный и кризисный. При этом нужно учитывать не только ежемесячный платеж, но и расходы на топливо или зарядку, страхование, сервис и техническое обслуживание.

Во втором полугодии 2026 года, по прогнозу эксперта, спрос на автокредиты останется относительно стабильным. В то же время повторение прошлогоднего роста на 35% пока маловероятно из-за высокой учетной ставки, валютных колебаний, инфляционных рисков, цен на топливо и ситуации с безопасностью.

Поддерживать рынок могут потребность граждан и бизнеса в обновлении автопарка, развитие партнерских программ и конкуренция между дилерами. Поэтому наиболее выгодные предложения, вероятно, будут появляться выборочно – для конкретных брендов, моделей, сроков кредитования и размера первоначального взноса.

Перед оформлением автокредита покупателю стоит определить комфортный первоначальный взнос, не выбирать максимальный срок только ради меньшего ежемесячного платежа и сравнивать реальную, а не рекламную ставку.

Также важно проверить условия партнерских программ и страхования, учесть полную стоимость владения автомобилем и заранее выяснить условия досрочного погашения. Такой подход позволит снизить риск того, что кредит станет чрезмерной нагрузкой для семейного бюджета.