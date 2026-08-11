Ринок автокредитування перейшов до стабілізації

У першому півріччі 2026 року українці придбали близько 33 тисяч нових легкових автомобілів. Це лише на 0,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про значно помірнішу динаміку після активного 2025 року.

За оцінками банківських аналітиків, торік кількість нових автомобілів, придбаних у кредит, зросла приблизно на 35% і в середньому становила 1 183 машини на місяць. Натомість у 2026 році покупці стали довше порівнювати кредитні програми та уважніше рахувати майбутні витрати.

Керівник напряму автокредитування ГЛОБУС БАНКУ Сергій Кіпоренко пояснює, що ринок не зупинився, а став більш прагматичним. На рішення покупців впливають економічна та безпекова невизначеність, курсові коливання, ціни на пальне та ситуація з електропостачанням.

Дешевших кредитів найближчим часом може не бути

Одним із головних факторів вартості автокредитів залишається облікова ставка НБУ. У першому півріччі вона становила 15%, однак 30 липня регулятор підвищив її до 15,5% через посилення фундаментального цінового тиску та ризики прискорення інфляції.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Сергій Кіпоренко Керівник напряму автокредитування ГЛОБУС БАНКУ Регулятор пояснив це посиленням фундаментального цінового тиску та ризиком пришвидшення інфляції. У червні річна інфляція сповільнилася до 7,2%, проте базова інфляція зросла до 8,1%. За оновленим прогнозом НБУ, за підсумками 2026 року споживча інфляція може сягнути 10%.

Це означає, що очікуване раніше здешевлення кредитів відкладається. Водночас рішення НБУ не призводить до миттєвого подорожчання кожного автокредиту, адже банки враховують вартість ресурсів, ризики, строк позики, початковий внесок та умови партнерства з дилерами.

Долар подорожчав – і це впливає на ціну автомобіля

Додатковий тиск на ринок створює валютний курс. На початку 2026 року офіційний курс долара становив близько 42,35 гривні, а станом на 30 червня – 44,85 гривні. Таким чином, за перше півріччя американська валюта подорожчала приблизно на 5,9%.

Євро за цей самий період зріс із 49,79 до 51,17 гривні, або майже на 2,8%.

Оскільки більшість нових автомобілів в Україні є імпортними, валютні коливання поступово відображаються на їхній гривневій вартості. Це своєю чергою збільшує необхідний початковий внесок та щомісячний платіж за кредитом.

За словами Сергія Кіпоренка, покупцеві важливо оцінювати не лише відсоткову ставку, а й саму ціну автомобіля. Водночас експерт не радить брати кредит лише через побоювання подальшого зростання курсу – передусім потрібно оцінити власну платоспроможність та загальну вартість володіння авто.

Партнерські програми можуть дати вигідніші умови

За високої облікової ставки важливу роль у розвитку автокредитування відіграватимуть спільні програми банків, дилерів і страхових компаній. Саме вони можуть дозволити покупцеві отримати нижчу номінальну ставку, знижку на автомобіль або спеціальні умови страхування, сервісу чи trade-in.

Тому в другому півріччі конкуренція між фінустановами може переміститися від стандартних ставок до комплексних пропозицій. Особливо привабливі умови можуть з'являтися для окремих моделей та автомобілів, продажі яких дилери хочуть активізувати.

Водночас покупцям варто дивитися не на рекламну ставку, а на реальну вартість кредиту. Необхідно враховувати комісії, КАСКО, страхування життя, оцінювання автомобіля та інші обов'язкові платежі.

Які автомобілі зараз обирають українці

У першому півріччі 2026 року близько 80% продажів нових легковиків припало на кросовери та позашляховики. Серед найпопулярніших брендів були Toyota, Renault, Škoda, Volkswagen, BYD, Hyundai, BMW, Mazda, Nissan та Suzuki.

Найпопулярнішою моделлю став Renault Duster. До десятки лідерів також увійшли Toyota RAV-4, Hyundai Tucson, Toyota Land Cruiser Prado, Škoda Kodiaq, Mazda CX-5, Volkswagen Touareg, Nissan Qashqai, Škoda Karoq та Škoda Octavia.

Покупці дедалі більше орієнтуються на ліквідність автомобіля, доступність сервісу та запчастин і прогнозовану залишкову вартість. Цей фактор важливий і для банку, адже автомобіль до повного погашення позики залишається предметом застави.

Водночас помітно змінилася структура попиту за типом двигуна. У першому півріччі частка бензинових автомобілів становила 37,8%, гібридів – 32,9%, дизельних моделей – 20,4%. Натомість частка електромобілів скоротилася з 16,9% до 8,7%.

Одним із факторів стало повернення з 1 січня 2026 року стандартного оподаткування ПДВ для операцій із ввезення та продажу електромобілів. Натомість гібриди дедалі частіше сприймаються покупцями як компроміс між економічністю, запасом ходу та незалежністю від зарядної інфраструктури.

Електрокар, бензин чи гібрид: що може змінитися восени

Енергетична ситуація також впливає на вибір автомобіля. У разі нових атак на енергетичну інфраструктуру власники електромобілів можуть зіткнутися з перебоями із заряджанням, тоді як для бензинових і дизельних машин ризиком залишаються ціни та стабільність постачання пального.

Для електрокара особливо важливо мати кілька варіантів заряджання – наприклад, вдома, на роботі або на різних публічних станціях. Водночас узимку запас ходу електромобіля може скорочуватися, а під час тривалих відключень навантаження на доступну зарядну інфраструктуру зростатиме.

У власників бензинових та дизельних авто головними критеріями можуть стати витрата пального, запас ходу та можливість швидко заправитися. У квітні 2026 року паливна інфляція сягала 36,1% у річному вимірі, а в травні – 38,7%.

На цьому тлі гібрид може стати компромісним варіантом для частини покупців. У першому півріччі частка гібридів у продажах нових автомобілів зросла з 26,5% до 29,8%.

Експерт радить перед оформленням кредиту прорахувати щонайменше два сценарії експлуатації автомобіля – звичайний та кризовий. При цьому потрібно враховувати не тільки щомісячний платіж, а й витрати на пальне або заряджання, страхування, сервіс та технічне обслуговування.

У другому півріччі 2026 року, за прогнозом експерта, попит на автокредити залишатиметься відносно стабільним. Водночас повторення торішнього зростання на 35% наразі малоймовірне через високу облікову ставку, валютні коливання, інфляційні ризики, ціни на пальне та безпекову ситуацію.

Підтримувати ринок можуть потреба громадян і бізнесу в оновленні автопарку, розвиток партнерських програм та конкуренція між дилерами. Тож найбільш вигідні пропозиції, ймовірно, з'являтимуться точково – для конкретних брендів, моделей, строків кредитування та розміру першого внеску.

Перед оформленням автокредиту покупцеві варто визначити комфортний початковий внесок, не брати максимальний строк лише заради меншого щомісячного платежу та порівнювати реальну, а не рекламну ставку.

Також важливо перевірити умови партнерських програм і страхування, врахувати повну вартість володіння автомобілем та заздалегідь з'ясувати умови дострокового погашення. Такий підхід дозволить зменшити ризик того, що кредит стане надмірним навантаженням для сімейного бюджету.