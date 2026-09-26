Что изменилось для пенсионеров и кого могут оштрафовать?

Пенсионерам не нужно покупать обычный билет в городском транспорте, если они имеют право на льготный проезд. Но на практике одного пенсионного удостоверения иногда недостаточно, напоминает Киевский городской совет. Но на практике одного пенсионного удостоверения иногда недостаточно, напоминает Киевский городской совет.

В городах, где действует электронная система учета поездок, льготнику необходимо еще и правильно зарегистрировать свой проезд. То есть схема проста: пенсионер садится в транспорт, прикладывает льготную карту к валидатору, и система фиксирует, что поездка состоялась.

Если же этого не сделать, контролер может не увидеть подтверждение права на бесплатный проезд и выписать штраф за безбилетную поездку.

Где пенсионерам все же придется платить?

Бесплатный проезд для пенсионеров не означает, что можно бесплатно ездить на абсолютно любом виде транспорта.

Льгота в первую очередь касается городского общественного транспорта, тогда как для междугородних и пригородных маршрутов могут действовать другие правила.

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Особенно внимательными стоит быть с маршрутками. Здесь все зависит от условий перевозки и решения местных властей. Поэтому перед поездкой лучше уточнить, распространяется ли льгота на конкретный маршрут.

А вот в такси пенсионное удостоверение бесплатного проезда не действует, поэтому за поездку придется заплатить как обычному пассажиру.

Как пенсионерам избежать штрафа?

Самое важное правило для городов с электронным билетом – не забывать валидировать поездку.

Например, в Киеве пенсионеры могут пользоваться "Картой киевлянина";

а во Львове действует "ЛеоКарт".

Даже если на карте есть право на бесплатный проезд, ее нужно приложить к валидатору после входа в транспорт. Именно это действие подтверждает, что льготник воспользовался своим правом на проезд. Если поездку не зарегистрировать, во время проверки могут возникнуть проблемы.

На чем еще могут сэкономить пенсионеры?

Бесплатный проезд – это лишь одна из льгот, предусмотренных для пенсионеров. При определенных условиях люди пенсионного возраста могут не платить земельный налог в пределах установленных законодательством норм.

Есть и отдельные льготы на коммунальные услуги. В частности, некоторые бывшие педагоги, медики, работники культуры и библиотек, проживающие в сельской местности и соответствующие установленным требованиям, могут получать 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг.