Що змінилося для пенсіонерів та кого можуть оштрафувати?

Пенсіонерам не потрібно купувати звичайний квиток у міському транспорті, якщо вони мають право на пільговий проїзд. Але на практиці одного пенсійного посвідчення іноді недостатньо, нагадує Київська міська рада.

У містах, де працює електронна система обліку поїздок, пільговику потрібно ще й правильно зареєструвати свій проїзд. Тобто схема проста: пенсіонер заходить у транспорт, прикладає пільгову картку до валідатора, і система фіксує, що поїздка відбулася.

Якщо ж цього не зробити, контролер може не побачити підтвердження права на безкоштовний проїзд і оформити штраф за безквиткову поїздку.

Де пенсіонерам все ж доведеться платити?

Безкоштовний проїзд для пенсіонерів не означає, що можна безкоштовно їздити абсолютно будь-яким транспортом.

Пільга насамперед стосується міського громадського транспорту, тоді як для міжміських та приміських маршрутів можуть діяти інші правила.

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Особливо уважними варто бути з маршрутками. Тут усе залежить від умов перевезення та рішення місцевої влади. Тому перед поїздкою краще уточнити, чи поширюється пільга на конкретний маршрут.

А от у таксі пенсійне посвідчення безкоштовного проїзду не дає, тому за поїздку доведеться заплатити як звичайному пасажиру.

Як пенсіонерам не отримати штраф?

Найважливіше правило для міст з електронним квитком - не забувати валідувати поїздку.

Наприклад, у Києві пенсіонери можуть користуватися "Карткою киянина";

а у Львові діє "ЛеоКарт".

Навіть якщо на картці є право на безкоштовний проїзд, її потрібно прикласти до валідатора після входу в транспорт.Саме ця дія підтверджує, що пільговик скористався своїм правом на проїзд. Якщо поїздку не зареєструвати, під час перевірки можуть виникнути проблеми.

На чому ще можуть заощадити пенсіонери?

Безкоштовний проїзд це лише одна з пільг, передбачених для пенсіонерів. За певних умов люди пенсійного віку можуть не сплачувати земельний податок у межах встановлених законодавством норм.

Є й окремі пільги на комунальні послуги. Зокрема, деякі колишні педагоги, медики, працівники культури та бібліотек, які проживають у сільській місцевості та відповідають встановленим вимогам, можуть отримувати 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг.