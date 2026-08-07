Война стала источником миллиардных доходов для КНДР

Доходы лидера Северной Кореи Ким Чен Ына резко выросли после начала полномасштабного вторжения России в Украину. По оценкам Bloomberg Economics, в течение 2022–2025 годов режим получил около 22 миллиардов долларов иностранной валюты.

Директор консалтинговой компании Korea Risk Group Андрей Ланков отметил, что продажа оружия России стала для КНДР своеобразным "выигрышем в лотерею", тогда как возобновление поддержки со стороны Китая можно сравнить с надежной "пенсией".

После начала войны Москва обратилась к Пхеньяну с просьбой поставлять артиллерийские боеприпасы советских калибров. По данным украинской разведки, в конце 2025 года Северная Корея обеспечивала до 50% потребностей России в 122-мм и 152-мм снарядах.

Кроме того, КНДР направила в Россию от 16 до 22 тысяч военнослужащих, получая примерно 2 тысячи долларов в месяц за каждого. Часть расчетов, как отмечает Bloomberg, Россия осуществляла не только деньгами, но и продовольствием, технологиями и военным оборудованием.

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Как новые доходы изменили экономику и военный потенциал КНДР

Эксперты считают, что полученные средства позволили Северной Корее значительно усилить свою военную программу. За последние два года страна представила два крупнейших в своей истории эсминца водоизмещением 5 тысяч тонн. По крайней мере один из них оснащен российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-М".

КНДР также модернизировала свои баллистические ракеты и создала новые модификации вооружения. Это потенциально открывает для Пхеньяна новые экспортные возможности на международном рынке оружия.

По прогнозу Банка Кореи, экономика КНДР в 2025 году выросла на 3,5%, что стало третьим годом подряд с положительной динамикой. В то же время Китай также активизировал контакты с Пхеньяном. В прошлом году Ким Чен Ын принял участие в военном параде в Пекине вместе с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, что стало демонстрацией углубления сотрудничества между странами.

Несмотря на это, значительная часть валютных доходов Северной Кореи остается за пределами страны, поскольку международные санкции ограничивают доступ режима к мировой банковской системе. Однако, как отмечают аналитики, военное партнерство с Россией уже стало одним из главных факторов укрепления экономического положения КНДР.