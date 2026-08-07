Війна стала джерелом мільярдних доходів для КНДР

Доходи лідера Північної Кореї Кім Чен Ина різко зросли після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За оцінками Bloomberg Economics, упродовж 2022 – 2025 років режим отримав близько 22 мільярдів доларів іноземної валюти.

Директор консалтингової компанії Korea Risk Group Андрій Ланков зазначив, що продаж зброї Росії став для КНДР своєрідним "виграшем у лотерею", тоді як відновлення підтримки з боку Китаю можна порівняти з надійною "пенсією".

Після початку війни Москва звернулася до Пхеньяна із проханням постачати артилерійські боєприпаси радянських калібрів. За даними української розвідки, наприкінці 2025 року Північна Корея забезпечувала до 50% потреб Росії у 122-мм та 152-мм снарядах.

Крім того, КНДР направила до Росії від 16 до 22 тисяч військовослужбовців, отримуючи приблизно 2 тисячі доларів на місяць за кожного. Частину розрахунків, як зазначає Bloomberg, Росія здійснювала не лише грошима, а й продовольством, технологіями та військовим обладнанням.

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Як нові доходи змінили економіку та військовий потенціал КНДР

Експерти вважають, що отримані кошти дозволили Північній Кореї значно посилити свою військову програму. За останні два роки країна представила два найбільші у своїй історії есмінці водотоннажністю 5 тисяч тонн. Щонайменше один із них оснащений російською системою протиповітряної оборони "Панцир-М".

КНДР також модернізувала свої балістичні ракети та створила нові модифікації озброєння. Це потенційно відкриває для Пхеньяна нові експортні можливості на міжнародному ринку зброї.

За прогнозом Банку Кореї, економіка КНДР у 2025 році зросла на 3,5%, що стало третім роком поспіль із позитивною динамікою. Водночас Китай також активізував контакти з Пхеньяном. Минулого року Кім Чен Ин взяв участь у військовому параді в Пекіні разом із Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним, що стало демонстрацією поглиблення співпраці між країнами.

Попри це, значна частина валютних доходів Північної Кореї залишається за межами країни, оскільки міжнародні санкції обмежують доступ режиму до світової банківської системи. Проте, як зазначають аналітики, військове партнерство з Росією вже стало одним із головних факторів зміцнення економічного становища КНДР.