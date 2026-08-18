Кто получит 19 400 гривен на зиму

Основную часть средств – 2,01 миллиарда гривен – предоставит ЮНИСЕФ при поддержке правительств Германии, Норвегии, Швеции, Великобритании и США, а также национальных комитетов организации. Соответствующая договоренность была закреплена в письме об обмене, которое ЮНИСЕФ и Министерство социальной политики, семьи и единства Украины подписали 6 августа.

Деньги поступят на Счет гуманитарного реагирования и устойчивости, открытый министерством в Национальном банке Украины. Помощь будет направлена людям, проживающим вблизи линии фронта. В частности, речь идет о семьях с детьми и их опекунах.

В рамках программы более 104 тысяч домохозяйств получат по 19 400 гривен. Средства не будут иметь жесткого целевого назначения – семьи смогут самостоятельно определить, на какие зимние нужды их потратить.

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На что можно потратить деньги и как их получить

Отдельно 223,8 миллиона гривен на зимнюю поддержку уже перечислил Украинский Красный Крест при поддержке правительства США. Эти средства также предусмотрены для выплат по 19 400 гривен на одно домохозяйство.

Деньги можно будет потратить на твердое топливо, теплую одежду и обувь, оплату жилищно-коммунальных услуг и другие необходимые расходы, связанные с подготовкой к отопительному сезону 2026/2027 годов.

Выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд Украины на основе информации из государственных реестров. По имеющимся данным, подавать отдельное заявление не нужно – средства должны автоматически поступить на действующие пенсионные счета или карты, на которые люди уже получают социальные выплаты.

Министерство социальной политики совместно с Пенсионным фондом будет определять получателей, проверять их данные и организовывать выплаты в соответствии с утвержденным правительством механизмом.

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин подчеркнул, что программа является не только финансовой поддержкой семей перед зимой, но и демонстрирует доверие международных партнеров к украинской системе социальной защиты.

Народный депутат Павел Фролов, в свою очередь, отметил, что выплаты не имеют целевого назначения. То есть получатели смогут самостоятельно решать, что для их семьи является наиболее насущной потребностью перед наступлением холодов.