Хто отримає 19 400 гривень на зиму

Основну частину коштів – 2,01 мільярда гривень – надасть ЮНІСЕФ за підтримки урядів Німеччини, Норвегії, Швеції, Великої Британії та США, а також національних комітетів організації. Відповідну домовленість закріпили у листі про обмін, який ЮНІСЕФ та Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України підписали 6 серпня.

Гроші надійдуть на Рахунок гуманітарного реагування і стійкості, відкритий міністерством у Національному банку України. Допомогу спрямують людям, які проживають поблизу лінії фронту. Зокрема, йдеться про сім'ї з дітьми та їхніх опікунів.

У межах програми понад 104 тисячі домогосподарств отримають по 19 400 гривень. Кошти не матимуть жорсткого цільового призначення – родини зможуть самостійно визначити, на які зимові потреби їх витратити.

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Куди можна витратити гроші та як їх отримати

Окремо 223,8 мільйона гривень на зимову підтримку вже перерахував Український Червоний Хрест за підтримки уряду США. Ці кошти також передбачені для виплат по 19 400 гривень на одне домогосподарство.

Гроші можна буде використати на тверде паливо, теплий одяг і взуття, оплату житлово-комунальних послуг та інші необхідні витрати, пов'язані з підготовкою до опалювального сезону 2026/2027 років.

Виплати проводитиме Пенсійний фонд України на основі інформації з державних реєстрів. За наявною інформацією, подавати окрему заяву не потрібно – кошти мають автоматично надійти на чинні пенсійні рахунки або картки, на які люди вже отримують соціальні виплати.

Міністерство соціальної політики разом із Пенсійним фондом визначатиме отримувачів, перевірятиме їхні дані та організовуватиме проведення виплат відповідно до затвердженого урядом механізму.

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін наголосив, що програма є не лише фінансовою підтримкою родин перед зимою, а й демонструє довіру міжнародних партнерів до української системи соціального захисту.

Народний депутат Павло Фролов своєю чергою зазначив, що виплати не мають цільового призначення. Тобто отримувачі зможуть самостійно вирішувати, що для їхньої родини є найбільш нагальною потребою перед холодами.