Соответствующий законопроект был опубликован в пятницу. Он немедленно вступил в силу. Как отмечает издание, трейдеры уже задумались, может ли этот шаг спровоцировать споры с Москвой и грузоотправителями на фоне уже нестабильного рынка.

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Болгария ввела налог на российский газ

Согласно закону, государство ввело плату в размере 20 болгарских львов (10,76 доллара) за мегаватт-час газа российского происхождения. Кстати, примерно 20% цены европейского эталонного газа, торгуемого в региональном центре Амстердама.

И хотя Болгария не импортирует российский газ для собственных нужд, это важный маршрут для значительно уменьшенных потоков трубопроводов, направляемых оккупантами в Европу после масштабных сокращений в 2022 году.

К слову, почти половина вражеского газа из трубопроводов поступает в Болгарию из Турции через соединение "Турецкий поток" для последующих отправлений в Венгрию, Сербию и другие части Южной Европы.

Этот шаг придает новую неопределенность на и без того взбудораженный рынок. Ведь в последние дни в Европе повысились цены на газ из-за роста угроз для газовых потоков по всему миру.

Новый налог – продолжение санкционной политики против агрессора

Новый сбор предусматривает исключения для сжатого топлива, транспортируемого в специальных контейнерах, будет применяться к операторам сетей и конечным импортерам.

Этот закон направлен на выполнение санкций ЕС против России, введенных в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

Законодатели отметили, что его целями является "справедливое налогообложение доходов, полученных на территории государства, и увеличение поступлений в бюджет".