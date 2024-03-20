Пересечет ли доллар отметку в 40 гривен

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин во время разговора с 24 Каналом рассказал, что вероятность того, что доллар может достичь 40 гривен, является высокой.

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Напоминаем, курс доллара на наличном рынке резко подорожал за последние дни. Официальный доллар также остается на относительно высоком показателе.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Доллар начал расти в цене еще на прошлой неделе. А уже с понедельника на этой неделе стоимость достигла 39 гривен. Причиной такого взлета на наличном рынке является рост официального курса. Кроме того, спрос на валюту среди населения тоже растет.

Шевчишин объяснил как может высокий курс повлиять на ситуацию в Украине, в частности с ценами в целом.

Он рассказал, что импортеры закладывают в стоимость товаров высокий курс, чем он есть на самом деле.

Это для того, чтобы избежать рисков – к примеру, где-то на уровне 42 гривен. Таким образом, пока цены на продукты не будут меняться.

Важно! Вполне вероятно, что если курс доллара таки перевалит за 40 гривен, тогда импортерам придется поднимать стоимость продуктов.

Рост валюты – краткосрочный

В то же время экономист Олег Пендзин отмечает в комментарии 24 Каналу, что в Украине на сегодня Национальный банк Украины формирует курс. Регулятор назначает, по сути, эту величину, исходя из общего объема интервенций.

Олег Пендзин Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба У нас сегодня на внутреннем рынке валюту никто не продает, кроме Национального банка Украины. Почему же регулятор тогда опустил курс гривны? Это он сделал для того, чтобы пойти на встречу Министерству финансов.

По словам экономиста, Минфин в этом месяце получает 4,5 миллиарда евро от Европейского Союза. Это те деньги, которые должны быть использованы для социальных расходов. Впрочем, в Украине социальные расходы выплачиваются в гривнах. А чем слабее курс нацвалюты, тем больше Министерство финансов получит гривен за одну условную валюту.

Заметьте! Недавно стало известно, что Евросоюз уже выплатил первый транш макрофинансовой помощи.

Как объясняет Пендзин, опустив курс гривны Нацбанк дает возможность Министерству финансов продать регулятору валюту по более выгодному курсу.

Кроме того, Нацбанк еще и снизил учетную ставку. Все потому, что регулятор является основным покупателем облигаций внутреннего государственного займа, которую выпускал Минфин.

Минфин выплачивает проценты Национальному банку Украины по учетной ставке. То есть, чем меньше учетная ставка, тем меньше Минфин заплатит Нацбанку процентов по ВГЗ,

– говорит Пендзин.

После того, когда эти процессы будут осуществлены, Нацбанк укрепит курс гривны – ниже, чем 39 гривен, прогнозирует эксперт.