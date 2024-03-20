Чи перетне долар позначку у 40 гривень

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин під час розмови з 24 Каналом розповів, що ймовірність того, що долар може сягнути 40 гривень, є високою.

До теми Рветься до 40: чи може курс долара ще суттєвіше вирости

Нагадуємо, курс долара на готівковому ринку різко подорожчав за останні дні. Офіційний долар також залишається на відносно високому показнику.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Долар почав рости в ціні ще минулого тижня. А вже з понеділка цього тижня вартість сягнула 39 гривень. Причиною такого злету на готівковому ринку є ріст офіційного курсу. Крім того, попит на валюту серед населення теж росте.

Шевчишин пояснив як може високий курс вплинути на ситуацію в Україні, зокрема із цінами загалом.

Він розповів, що імпортери закладають у вартість товарів вищий курс, ніж він є насправді.

Це для того, щоб уникнути ризиків – до прикладу, десь на рівні 42 гривень. Таким чином, поки ціни на продукти не змінюватимуться.

Важливо! Цілком ймовірно, що якщо курс долара таки перевалить за 40 гривень, тоді імпортерам доведеться підіймати вартість продуктів.

Ріст валюти – короткостроковий

Водночас економіст Олег Пендзин наголошує у коментарі 24 Каналу, що в Україні на сьогодні Національний банк України формує курс. Регулятор призначає, по суті, цю величину, виходячи із загального обсягу інтервенцій.

Олег Пендзин Економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу У нас сьогодні на внутрішньому ринку валюту ніхто не продає, окрім Національного банку України. Чому ж регулятор тоді опустив курс гривні? Це він зробив для того, щоб піти на зустріч Міністерству фінансів.

За словами економіста, Мінфін цього місяця отримує 4,5 мільярди євро від Європейського Союзу. Це ті гроші, які мають бути використані для соціальних видатків. Втім в Україні соціальні видатки виплачуються в гривнях. А чим слабший курс нацвалюти, тим більше Міністерство фінансів отримає гривень за одну умовну валюту.

Зауважте! Нещодавно стало відомо, що Євросоюз вже виплатив перший транш макрофінансової допомоги.

Як пояснює Пендзин, опустивши курс гривні Нацбанк дає можливість Міністерству фінансів продати регулятору валюту по більш вигідному курсу.

Крім того, Нацбанк ще й знизив облікову ставку. Все тому, що регулятор є основним покупцем облігацій внутрішньої державної позики, яку війтував Мінфін.

Мінфін виплачує відсотки Національному банку України по обліковій ставці. Тобто, чим менш облікова ставка, тим менше Мінфін заплатить Нацбанку відсотків по ВДП,

– каже Пендзин.

Після того, коли ці процеси буде здійснено, Нацбанк укріпить курс гривні – нижче, ніж 39 гривень, прогнозує експерт.