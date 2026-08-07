После нескольких недель резкого роста мировые цены на нефть начали снижаться на фоне дипломатических сигналов в отношении Ирана и Ормузского пролива. Впрочем, для украинских водителей это пока не означает автоматического удешевления бензина или дизельного топлива.

Несмотря на снижение оптовых цен, розничный рынок по-прежнему находится под давлением дефицита ресурса и логистических ограничений. Почему украинские АЗС не спешат пересматривать цены, разбирался 24 Канал.

Как украинский рынок реагирует на мировые цены?

После нескольких недель стремительного роста мировые цены на нефть перешли к коррекции. Однако, как отмечает Reuters, рынок по-прежнему закладывает в цену геополитическую премию из-за неопределенности вокруг работы Ормузского пролива.

Поэтому, несмотря на контакты между сторонами конфликта, трейдеры опасаются новых перебоев с поставками, а значит, любые новости о ситуации в регионе быстро влияют на нефтяные котировки.

Обратите внимание! Несмотря на коррекцию цен на нефть после дипломатических сигналов, участники рынка не считают кризис завершенным. Поэтому, по мнению Reuters, неопределенность относительно условий возобновления судоходства и сохранение высоких страховых расходов по-прежнему поддерживают волатильность нефтяного рынка.

Украинский оптовый рынок уже начал реагировать на изменение мировых котировок. Как рассказал в комментарии 24 Каналу директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, после пикового спроса в конце июля оптовые цены на дизельное топливо постепенно пошли вниз.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Основная напряженность была связана с тем, что аграрии и другие большие потребители начали массово скупать топливо. Но теперь они видят, что мировые цены снижаются, и уже не спешат с закупками. Цена реально пошла вниз.

Почему украинские АЗС не реагируют так же быстро?

Несмотря на снижение мировых котировок, украинский рынок работает по другой логике. После начала полномасштабной войны Украина практически полностью перешла на импорт готовых нефтепродуктов.

Это означает, что трейдеры покупают не сырую нефть, а уже бензин и дизельное топливо на европейском рынке. Именно поэтому на цены на АЗС влияют не только котировки Brent, но и:

стоимость готовых нефтепродуктов;

курс валют;

логистические расходы и доступность самого ресурса.

Кроме того, операторы продают топливо, закупленное несколько недель назад по значительно более высоким ценам. Из-за этого даже после снижения оптовых котировок розничный сегмент реагирует с некоторой задержкой.

Поэтому главная проблема сейчас – не цена, а дефицит ресурса. И, по словам Сергея Куюна, сегодня самым большим вызовом для рынка является не стоимость нефти, а нехватка топлива.

Цена упала, но от этого ресурсов больше не становится. Россияне фактически перекрыли нам юг обстрелами. В Румынии тоже дефицит топлива, а Польша сократила поставки примерно на 20 – 30% в августе из-за аварий и других причин,

– пояснил эксперт.

Дополнительное давление создают и логистические проблемы. Из-за жары польская железная дорога временно ограничила движение грузовых поездов, что затрудняет доставку импортного топлива в Украину.

Напомним! Reuters обращает внимание, что из-за войны на Ближнем Востоке и обострения ситуации с безопасностью в Черном море растут расходы на морские перевозки и страхование. Это повышает себестоимость транспортировки энергоресурсов и создает дополнительное давление на импортеров топлива, в частности в Украине.

Именно поэтому даже при снижении мировых цен на нефть импортное топливо не дешевеет так быстро, как хотелось бы потребителям.

Когда топливо наконец может подешеветь?

По словам Куюна, определенные предпосылки для стабилизации уже появляются. Ожидается, что после середины августа в Украину поступят большие партии топлива, которые трейдеры законтрактовали еще во время июльского скачка цен.

Если мировые цены на нефть будут и дальше снижаться, а ситуация на Ближнем Востоке не ухудшится, это постепенно скажется и на украинском рынке. Впрочем, быстрого подешевения на АЗС ожидать не стоит.

Даже при более низкой цене на Brent украинские операторы вынуждены учитывать стоимость уже закупленного топлива, логистику, доступность импортного топлива и ситуацию на европейском рынке. Соответственно, для украинских водителей сегодня важнее не то, сколько стоит баррель Brent, а то, по какой цене импортеры могут приобрести и доставить готовое топливо в Украину.

Остается ли риск нового подорожания?

Несмотря на первые признаки стабилизации, часть экспертов призывает не спешить с оптимистичными прогнозами. Эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин считает, что ситуация на украинском рынке по-прежнему остается уязвимой из-за ряда внутренних и внешних факторов.

По его словам, в конце июля дополнительное давление на цены оказали затруднения с логистикой из-за меления Дуная, российские атаки на портовую инфраструктуру, ремонт нефтеперерабатывающего завода Orlen, а также ажиотажный спрос со стороны аграриев, которые активно закупали дизельное топливо.

По мнению эксперта, если проблемы с поставками сохранятся, а мировые цены на нефть вновь пойдут вверх, украинский рынок может столкнуться с новой волной подорожания.

Дмитрий Леушкин Эксперт топливного рынка Психологическая отметка в 100 гривен за литр пока не является базовым сценарием. Однако в случае нового ухудшения ситуации на мировом рынке или перебоев с поставками такой риск полностью исключать нельзя.

В то же время он считает, что в случае резкого скачка цен правительство, вероятно, будет вынуждено искать механизмы смягчения нагрузки на потребителей, хотя возможности для снижения налоговой нагрузки в условиях войны остаются ограниченными.

Таким образом, несмотря на снижение мировых цен на нефть, говорить о скором удешевлении топлива в Украине пока преждевременно. Решающими факторами для рынка в ближайшие недели останутся доступность импортного ресурса, логистика и развитие ситуации на Ближнем Востоке. Если поставки стабилизируются, появятся предпосылки для постепенного пересмотра цен на АЗС.