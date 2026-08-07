Після кількох тижнів різкого зростання світові ціни на нафту почали знижуватися на тлі дипломатичних сигналів щодо Ірану та Ормузької протоки. Утім, для українських водіїв це поки не означає автоматичного здешевлення бензину чи дизелю.

Попри зниження гуртових цін, роздрібний ринок і далі перебуває під тиском дефіциту ресурсу та логістичних обмежень. Чому українські АЗС не поспішають переглядати ціни, розбирався 24 Канал.

Як український ринок реагує на світові ціни?

Після кількох тижнів стрімкого зростання світові ціни на нафту перейшли до корекції. Однак, як зазначає Reuters, ринок і надалі закладає в ціну геополітичну премію через невизначеність навколо роботи Ормузької протоки.

Відтак, попри контакти між сторонами конфлікту, трейдери побоюються нових перебоїв із постачанням, а тому будь-які новини щодо ситуації в регіоні швидко впливають на нафтові котирування.

Зверніть увагу! Попри корекцію нафтових цін після дипломатичних сигналів, учасники ринку не вважають кризу завершеною. А тому, на думку Reuters, невизначеність щодо умов відновлення судноплавства та збереження високих страхових витрат і надалі підтримують волатильність нафтового ринку.

Український гуртовий ринок уже почав реагувати на зміну світових котирувань. Як розповів у коментарі 24 Каналу директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, після пікового попиту наприкінці липня гуртові ціни на дизельне пальне поступово пішли вниз.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Основна напруга була через те, що аграрії та інші великі споживачі почали масово скуповувати пальне. Але тепер вони бачать, що світові ціни знижуються, і вже не поспішають закуповуватися. Ціна реально пішла донизу.

Чому українські АЗС не реагують так само швидко?

Попри зниження світових котирувань, український ринок працює за іншою логікою. Після початку повномасштабної війни Україна фактично повністю перейшла на імпорт готових нафтопродуктів.

Це означає, що трейдери купують не сиру нафту, а вже бензин і дизельне пальне на європейському ринку. Саме тому на ціни на АЗС впливають не лише котирування Brent, а й на:

вартість готових нафтопродуктів;

курс валют;

логістичні витрати та доступність самого ресурсу.

Окрім того, оператори продають пальне, закуплене кілька тижнів тому за суттєво вищими цінами. Через це навіть після зниження гуртових котирувань роздрібний сегмент реагує із певною затримкою.

Тому головна проблема натепер – не ціна, а дефіцит ресурсу. І, за словами Сергія Куюна, сьогодні найбільшим викликом ринку є не вартість нафти, а нестача пального.

Ціна впала, але від цього ресурсів більше не стає. Росіяни фактично перекрили нам південь обстрілами. У Румунії теж дефіцит пального, а Польща скоротила поставки приблизно на 20 – 30% у серпні через аварії та інші причини,

– пояснив експерт.

Додатковий тиск створюють і логістичні проблеми. Через спеку польська залізниця тимчасово обмежила рух вантажних поїздів, що ускладнює доставлення імпортного пального в Україну.

Нагадаємо! Reuters звертає увагу, що через війну на Близькому Сході та загострення безпекової ситуації в Чорному морі зростають витрати на морські перевезення та страхування. Це підвищує собівартість транспортування енергоресурсів і створює додатковий тиск на імпортерів пального, зокрема в Україні.

Саме тому навіть за умови зниження світових цін на нафту імпортний ресурс не дешевшає так швидко, як хотілося б споживачам.

Коли пальне нарешті може подешевшати?

За словами Куюна, певні передумови стабілізації вже з'являються. Очікується, що після середини серпня в Україну надійдуть великі партії пального, які трейдери законтрактували ще під час липневого стрибка цін.

Якщо світові ціни на нафту й надалі знижуватимуться, а ситуація на Близькому Сході не погіршиться, це поступово позначиться і на українському ринку. Утім, швидкого здешевлення на АЗС очікувати не варто.

Навіть за дешевшої Brent українські оператори змушені брати до уваги вартість уже закупленого ресурсу, логістику, доступність імпортного пального та ситуацію на європейському ринку. Відповідно, українським водіям сьогодні важливіше не те, скільки коштує барель Brent, а те, за якою ціною імпортери можуть придбати й доставити готове пальне в Україну.

Чи залишається ризик нового подорожчання?

Попри перші ознаки стабілізації, частина експертів закликає не поспішати з оптимістичними прогнозами. Експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін вважає, що ситуація на українському ринку все ще залишається вразливою через низку внутрішніх і зовнішніх чинників.

За його словами, наприкінці липня додатковий тиск на ціни створили ускладнена логістика через обміління Дунаю, російські атаки на портову інфраструктуру, ремонт нафтопереробного заводу Orlen, а також ажіотажний попит із боку аграріїв, які активно закуповували дизельне пальне.

На думку експерта, якщо проблеми з постачанням збережуться, а світові ціни на нафту знову підуть угору, український ринок може стикнутися з новою хвилею подорожчання.

Дмитро Льоушкін Експерт паливного ринку Психологічна позначка у 100 гривень за літр поки не є базовим сценарієм. Однак у разі нового погіршення ситуації на світовому ринку або перебоїв із постачанням такий ризик повністю виключати не можна.

Водночас експерт вважає, що в разі різкого стрибка цін уряд, імовірно, буде змушений шукати механізми пом'якшення навантаження на споживачів, хоча можливості зниження податкового навантаження в умовах війни залишаються обмеженими.

Отже, попри зниження світових цін на нафту, говорити про швидке здешевлення пального в Україні поки що передчасно. Вирішальними для ринку найближчими тижнями залишатимуться доступність імпортного ресурсу, логістика та розвиток ситуації на Близькому Сході. Якщо постачання стабілізуються, передумови поступового перегляду цін на АЗС з'являться.