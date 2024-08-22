Какие АЗС подняли стоимость газа

22 августа сети ОККО и WOG повысили цены на сжиженный газ на 50 копеек за литр, установив стоимость на уровне 29,99 гривны. Также цена на газ выросла в сетях UPG, "Авантаж 7", ZOG и в отдельных случаях в "БРСМ-Нафта" на 13 – 70 копеек за литр, в зависимости от конкретной сети.

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Преодоление отметки в 30 гривен ожидалось значительно раньше, однако из-за избытка на рынке и соответствующее снижение закупочных цен этот процесс затянулся.

Учитывая новые ставки акциза, газ добавит к цене чуть более 5 гривен за литр. Поэтому уже сейчас сети постепенно будут поднимать цены на 30 – 50 копеек,

– отметили в одной из крупных топливных сетей.

Таким образом, по состоянию на 22 августа разница между ценами на газ в премиум-сегменте и дискаунтеров составляет 2,75 гривны за литр.