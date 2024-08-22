Які АЗС підняли вартість газу

22 серпня мережі ОККО та WOG підвищили ціни на скраплений газ на 50 копійок за літр, встановивши вартість на рівні 29,99 гривні. Також ціна на газ зросла в мережах UPG, "Авантаж 7", ZOG і в окремих випадках у "БРСМ-Нафта" на 13 – 70 копійок за літр, залежно від конкретної мережі.

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Подолання позначки у 30 гривень очікувалося значно раніше, проте через надлишок на ринку та відповідне зниження закупівельних цін цей процес затягнувся.

Враховуючи нові ставки акцизу, газ додасть до ціни трохи більш як 5 гривень за літр. Тому вже зараз мережі поступово підніматимуть ціни на 30 – 50 копійок,

– зазначили в одній із великих паливних мереж.

Таким чином, станом на 22 серпня різниця між цінами на газ у преміумсегменті та дискаунтерів становить 2,75 гривні за літр.