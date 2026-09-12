Об этом пишет "РБК-Украина".

Каковы цены на топливо в Украине?

По состоянию на 12 сентября на украинских АЗС зафиксировали новые изменения в стоимости топлива. Наиболее заметно подорожали бензин и дизель на Укрнафте, а на SOCAR дизель NANO Extro уже стоит 100 гривен за литр.

На Укрнафте бензин всех основных марок подорожал на гривну, тогда как дизель подорожал на 2 гривны. В то же время на OKKO и WOG цены остались без изменений.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС:

OKKO: бензин Pulls 95 – 90,90 гривны, дизель Евро – 98,90 гривны, газ – 44,90 гривны.

WOG: бензин 95 Mustang – 90,90 гривны, дизель Евро-5 – 97,90 гривны, газ – 45,50 гривны.

SOCAR: бензин NANO 95 – 91,90 гривен, дизель NANO Extro – 100 гривен, газ – 44,90 гривен.

Укрнафта: бензин А-95 – 82,90 гривны, дизель – 93,90 гривны, газ – 42,90 гривны.

Если заправлять автомобиль полным баком на 50 литров, то на OKKO за бензин Pulls 95 придется заплатить 4 545 гривен, за дизель Евро – 4 945 гривен, а за газ – 2 245 гривен.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

На WOG 50 литров бензина 95 Mustang обойдутся в 4 545 гривен, дизеля Евро-5 – в 4 895 гривен, а газа – в 2 275 гривен.

На SOCAR за 50 литров бензина NANO 95 придется заплатить 4 595 гривен, за дизельное топливо NANO – 4 945 гривен, а за газ – 2 245 гривен.

Дешевле всего среди перечисленных сетей полный бак бензина А-95 можно заправить на Укрнафте – за 4 145 гривен. 50 литров дизельного топлива там обойдутся в 4 695 гривен, а автогаза – в 2 145 гривен.

Напомним, сеть автозаправочных комплексов Укрнафта призвала клиентов и сотрудников соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог. В компании подчеркнули, что из-за российских атак на гражданскую инфраструктуру пребывание на территории АЗК во время опасности может угрожать жизни.

Во время воздушной тревоги желтого или красного уровня АЗК "Укрнафта" приостанавливают работу. Клиентов просят следовать указаниям сотрудников и немедленно покинуть территорию комплекса. Также водителям рекомендуют не оставлять автомобили на парковках или других участках АЗК во время тревоги.

После заправки или покупки в компании рекомендуют не задерживаться на территории автозаправочного комплекса. По возможности пассажиров советуют высаживать еще до въезда на территорию АЗК.