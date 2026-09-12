Про це пише "РБК-Україна".

Які ціни на пальне в Україні?

Станом на 12 вересня на українських АЗС зафіксували нові зміни у вартості пального. Найпомітніше подорожчали бензин та дизель на Укрнафті, а на SOCAR дизель NANO Extro вже коштує 100 гривень за літр.

На Укрнафті бензин усіх основних марок додав по 1 гривні, тоді як дизель подорожчав на 2 гривні. Водночас на OKKO та WOG ціни залишилися без змін.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС:

OKKO: бензин Pulls 95 – 90,90 гривні, дизель Євро – 98,90 гривні, газ – 44,90 гривні.

WOG: бензин 95 Mustang – 90,90 гривні, дизель Євро-5 – 97,90 гривні, газ – 45,50 гривні.

SOCAR: бензин NANO 95 – 91,90 гривні, дизель NANO Extro – 100 гривень, газ – 44,90 гривні.

"Укрнафта": бензин А-95 – 82,90 гривні, дизель – 93,90 гривні, газ – 42,90 гривні.

Якщо заправляти автомобіль повним баком на 50 літрів, то на OKKO за бензин Pulls 95 доведеться заплатити 4 545 гривень, за дизель Євро – 4 945 гривень, а за газ – 2 245 гривень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

На WOG 50 літрів бензину 95 Mustang обійдуться у 4 545 гривень, дизеля Євро-5 – у 4 895 гривень, а газу – у 2 275 гривень.

На SOCAR за 50 літрів бензину NANO 95 потрібно віддати 4 595 гривень, дизеля NANO – 4 945 гривень, а газу – 2 245 гривень.

Найдешевше серед наведених мереж повний бак бензину А-95 можна заправити на "Укрнафті" – за 4 145 гривень. 50 літрів дизеля там коштуватимуть 4 695 гривень, а автогазу – 2 145 гривень.

Нагадаємо, мережа автозаправних комплексів "Укрнафта" закликала клієнтів і працівників дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог. У компанії наголосили, що через російські атаки на цивільну інфраструктуру перебування на території АЗК під час небезпеки може загрожувати життю.

Під час повітряної тривоги жовтого або червоного рівня АЗК "Укрнафта" припиняють роботу. Клієнтів просять дослухатися до вказівок працівників і негайно залишати територію комплексу. Також водіям радять не залишати автомобілі на парковках чи інших ділянках АЗК під час тривоги.

Після заправлення або покупки в компанії рекомендують не затримуватися на території автозаправного комплексу. За можливості пасажирів радять висаджувати ще до в'їзду на територію АЗК.